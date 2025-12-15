Βάσω Λασκαράκη: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου σε ευχαριστώ που κάνεις την ζωή μου πιο ωραία» – Οι ευχές στον Λευτέρη Σουλτάτο για την γιορτή του

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Ελευθέριου του Ιερομάρτυρα. Ο Λευτέρης Σουλτάτος σήμερα γιορτάζει, και η Βάσω Λασκαράκη έκανε μία πολύ ρομαντική και όμορφη ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στον άνθρωπό της. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Ηράκλειο Κρήτης στις 29 Απριλίου του 2019.

Η Βάσω Λασκαράκη στη δημοσίευσή της μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από βραδινή έξοδό της με τον Λευτέρη Σουλτάτο, στις οποίες τους βλέπουμε να ποζάρουν χαμογελαστοί.

«Γιορτάζεις εσύ σήμερα… κι εγώ που σε έχω κάθε μέρα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου σε ευχαριστώ που κάνεις την ζωή μου πιο ωραία, πιο αστεία και κυρίως πιο απρόβλεπτη. Να σε χαιρόμαστε», αναφέρει η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.