Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη πρώτα σε μία κοινή παρέα – Για ένα τετράμηνο τον έβλεπε καθημερινά στις διακοπές»

Με αφορμή την επιστροφή της επιτυχημένης σειράς του ALPHA «Το Σόι Σου», με νέα επεισόδια, η Βάσω Λασκαράκη το πρωί της Παρασκευής (31/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε στη συνέντευξή της και για τον σύζυγό της και γνωστό σεφ Λευτέρη Σουλτάτο, με τον οποίο είναι μαζί 8 χρόνια και παντρεμένοι από τον Απρίλιο του 2019.

Επιπλέον, η Βάσω Λασκαράκη αναφέρθηκε στο πώς η κόρη της γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο και στο πότε της είπε ότι θα μείνουν όλοι μαζί.

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Δεν ξέρω αν μας το χρωστούσε ο Θεός, πάντως είμαστε τυχεροί που συναντηθήκαμε με τον Λευτέρη και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία όμορφη οικογένεια και ένα ωραίο σπίτι. Η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο και καθώς διανύεις την καθημερινότητα, τα χρόνια που περνάνε, τις δουλειές, δυσκολίες, προβλήματα, πάντα πρέπει να είσαι αλέρτ και πάντα οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα. Με τον Λευτέρη είμαστε μαζί 8 χρόνια».

Σχετικά με το πώς η κόρη της γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο, η Βάσω Λασκαράκη εξήγησε ότι: «Φυσικά και το συζήτησα με τον Γιάννη και με κάποιον ειδικό για να ξέρεις και τι θα πεις. Ήρθαν αρκετά φυσικά τα πράγματα.

Η Εύα γνώρισε πρώτα τον Λευτέρη σε μία κοινή παρέα, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν ένα τετράμηνο που τον έβλεπε καθημερινά στις διακοπές, σαν μία κοινή παρέα το καλοκαίρι. Ύστερα από ένα χρόνο που ήμασταν μαζί και ήμασταν σίγουροι γι’ αυτό που πάμε να κάνουμε, τότε της το είπα, ότι θα μετακομίσουμε σε ένα σπίτι και θα μείνουμε όλοι μαζί».

