Βάσω Λασκαράκη: Στιλάτη στις καλοκαιρινές της στιγμές στην Κρήτη

Enikos Newsroom

lifestyle

Βάσω Λασκαράκη

Η Βάσω Λασκαράκη περνά το φετινό καλοκαίρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, τις οποίες μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ηθοποιός ανάρτησε πρόσφατα φωτογραφίες από τις διακοπές της, όπου ποζάρει χαμογελαστή και ανέμελη, κερδίζοντας θετικά σχόλια για την καλοκαιρινή της εμφάνιση.

Η Λασκαράκη εμφανίστηκε με ένα λευκό strapless μαγιό συνδυασμένο με αέρινο knit παντελόνι, ένα look που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι και αναδεικνύει τη θηλυκότητα με φυσικό τρόπο. Το συγκεκριμένο knit παντελόνι, που έχει αναδειχθεί σε μεγάλη τάση της σεζόν, χαρίζει μία αίσθηση άνεσης και ανεμελιάς, ενώ το μαγιό προσθέτει κομψότητα και στυλ.

Με διάθεση χαλαρή και καλοκαιρινή, η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «Κρήτη μου… λίγο καλοκαίρι ακόμη. Σταλίδα, Ηράκλειο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Φοιτητική στέγη: Στο κόκκινο οι τιμές των ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
16:45 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Συγκλονίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Έριξαν χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο, θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου»

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει το αυτοβιογραφικό του βιβ...
16:09 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Συγκινεί ο Γιάννης Καπετάνιος: «Απίστευτη καταστροφή στην Χίο, η μεγαλύτερη πληγή που έχει μείνει μέσα μου»

Για τις καταστροφικές πυρκαγιές που κατέκαψαν τα πάντα στο πέρασμά τους στην Χίο μίλησε ο Γιάν...
08:54 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα με την πρόταση γάμου στην κολλητή της – «Ξέρετε ποιοι θα είναι κουμπάροι»

Η Ιωάννα Τούνη το βράδυ δημοσίευσε βίντεο από την πρόταση γάμου στην κολλητή της φίλη και συνέ...
05:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Βιβή Τσιάμη: Προκαλεί… πανικό με το εντυπωσιακό θαλασσί μαγιό της – ΦΩΤΟ

Η Βιβή Τσιάμη περνά το καλοκαίρι της στη Νάξο και φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακού...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο