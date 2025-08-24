Βάσω Λασκαράκη: Στιλάτη στις καλοκαιρινές της στιγμές στην Κρήτη

Η Βάσω Λασκαράκη περνά το φετινό καλοκαίρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, τις οποίες μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ηθοποιός ανάρτησε πρόσφατα φωτογραφίες από τις διακοπές της, όπου ποζάρει χαμογελαστή και ανέμελη, κερδίζοντας θετικά σχόλια για την καλοκαιρινή της εμφάνιση.

Η Λασκαράκη εμφανίστηκε με ένα λευκό strapless μαγιό συνδυασμένο με αέρινο knit παντελόνι, ένα look που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι και αναδεικνύει τη θηλυκότητα με φυσικό τρόπο. Το συγκεκριμένο knit παντελόνι, που έχει αναδειχθεί σε μεγάλη τάση της σεζόν, χαρίζει μία αίσθηση άνεσης και ανεμελιάς, ενώ το μαγιό προσθέτει κομψότητα και στυλ.

Με διάθεση χαλαρή και καλοκαιρινή, η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «Κρήτη μου… λίγο καλοκαίρι ακόμη. Σταλίδα, Ηράκλειο».