Βασιλιάς Κάρολος: Τρεις λόγοι για τους οποίους έλαβε αποφασιστική δράση για τον Άντριου – Ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρε ζητεί περαιτέρω έρευνα

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε (Virginia Giuffre) χαρακτήρισε την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει όλους τους βασιλικούς τίτλους από τον αδελφό του, Άντριου, ως «νίκη», τονίζοντας ότι η αλήθεια ενός «συνηθισμένου κοριτσιού από τις ΗΠΑ» έφερε την πτώση ενός πρίγκιπα.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο 65χρονος Άντριου παύει να χρησιμοποιεί τους τίτλους του πρίγκιπα και της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας και θα αποκαλείται με το όνομα Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ (Andrew Mountbatten Windsor) ενώ θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι του στο Ρόγιαλ Λοτζ στο δυτικό Λονδίνο, αφού του επιδόθηκε επίσημη ειδοποίηση για παράδοση του μισθωτηρίου.

«Σήμερα ένα συνηθισμένο κορίτσι από την Αμερική, από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, κατέρριψε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος», ανέφεραν σε δήλωσή τους ο αδελφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς και η σύζυγός του, Αμάντα.

Συνέχισε λέγοντας «Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, η αδελφή μας, που ήταν παιδί όταν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Άντριου, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για να αποδοθούν ευθύνες για ό,τι συνέβη και σε αμέτρητες άλλες γυναίκες που επέζησαν όπως εκείνη. Σήμερα, κηρύσσει τη νίκη της. Εμείς, η οικογένειά της, μαζί με τις αδελφές της που επιβίωσαν, συνεχίζουμε τον αγώνα της Βιρτζίνια και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ».

Η ανακοίνωση του παλατιού έρχεται μετά την κυκλοφορία του μεταθανάτιου βιβλίου της Τζιούφρε, «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», στις 21 Οκτωβρίου, το οποίο περιγράφει τις τρεις φορές που φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πρώην πρίγκιπα σε ηλικία 17 ετών, σύμφωνα με το People.

Η Τζιούφρε γεννήθηκε στη Φλόριντα και μετακόμισε με τον σύζυγό της Ρόμπερτ και τα τρία τους παιδιά στην Αυστραλία το 2019. Στις 25 Απριλίου του τρέχοντος έτους, έδωσε τέλος στη ζωή της σε ηλικία 41 ετών.

Οι 3 λόγοι για την απόφαση του βασιλιά Καρόλου

Ο Τζούλιαν Πέιν, πρώην γραμματέας επικοινωνίας του Βασιλιά και της Βασίλισσας, λέει στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι ήταν «σαφές ότι είχε επιτευχθεί ένα σημείο καμπής τις τελευταίες εβδομάδες με την εμφάνιση νέων πληροφοριών».

Ο Άντριου είχε γίνει μια «τεράστια απόσπαση της προσοχής» από αυτό που κάνει η Βασιλική Οικογένεια, ενώ σημείωσε ότι ήταν ώρα για «αποφασιστική δράση».

Μια συνηθισμένη ερώτηση είναι “γιατί τώρα;”. Ο Payne επισημαίνει 3 σημεία:

ένα email που επανεμφανίστηκε και αμφισβήτησε το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων του Άντριου

λεπτομέρειες στα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Virginia Giuffre

φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν να παρακολουθεί εκδηλώσεις στους χώρους του Κάστρου του Γουίνδσορ

Ο Payne λέει ότι οι εργαζόμενοι βασιλείς είναι «εναρμονισμένοι με το δημόσιο αίσθημα», συναντώντας το κοινό «εβδομαδιαίως». Μπορούν να νιώσουν πότε «πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα», προσθέτει.