Δίκη Χρυσής Αυγής – Χρήστος Παππάς: «Έμεινα στη φυλακή γιατί έπαιρνα ψήφους από τον Σαμαρά» – Τι είπε για τη δολοφονία Φύσσα

Με την απολογία του Χρήστου Παππά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη της Χρυσής Αυγής ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο πρώην βουλευτής και αποκαλούμενος ως «υπαρχηγός» του κόμματος της Χ.Α. αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και έκανε λόγο για άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου που του επέβαλε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

«Δεν έχω καταλάβει γιατί βρίσκομαι στο εδώλιο… Πουθενά δεν υπάρχει στοιχείο που να δείχνει ότι προέτρεψα κάποιον σε παράνομη πράξη. Το πρωτόδικο δικαστήριο με αντιμετώπισε άδικα, αγνοώντας τη θεσμική μου ιδιότητα ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου» τόνισε.

Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τη βίαιη δράση που αποδόθηκε στη Χρυσή Αυγή, τονίζοντας ότι η δική του παρουσία στο κόμμα υπήρξε πολιτική και θεσμική.

«Η ρητορική μου μπορεί να ήταν οξεία, αλλά ποτέ δεν υπήρξε βίαιη ή επικίνδυνη. Στα χρόνια που ήμουν βουλευτής δεν δέχθηκα καμία επίπληξη από το Προεδρείο της Βουλής», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές ότι η πρώτη δίκη επηρεάστηκε από «Μέσα Ενημέρωσης και πολιτικές αντιπαλότητες».

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό του ως «υπαρχηγού» της οργάνωσης, τον απέρριψε ως «δημοσιογραφικό επινόημα» που, όπως είπε, βασίστηκε στην ηλικία του και στη θέση που κατείχε στο κόμμα. Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολιτικά παιχνίδια» ενώ αναφερόμενος στο βίντεο με τον Τάκη Μπαλτάκο είπε πως «η Χρυσή Αυγή έκοβε ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Αυτό δεν είναι πολιτικός γκανγκστερισμός;».

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, λέγοντας ότι το γεγονός πως είναι κουμπάροι δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. «Όσο και να σας φανεί παράξενο, δεν ήμουν του στενού κύκλου του Μιχαλολιάκου. Υπήρχαν άνθρωποι που περνούσαν όλη τους την ημέρα στο σπίτι του, αλλά δεν δικάζονται γιατί δεν είχαν δημοσιότητα», είπε.

Αναφορικά με τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο Παππάς υποστήριξε ότι πρόκειται για «παλιές, ιδιωτικές εικόνες» της νεότητάς του, χωρίς καμία σχέση με τη μεταγενέστερη πολιτική του δραστηριότητα. «Ήμουν τότε 20 ετών. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν καμία σχέση με τον βουλευτή που ήμουν αργότερα».

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ή επικοινωνία με τα στελέχη της Χρυσής Αυγής τη συγκεκριμένη ημέρα. «Δεν είχα καμία τηλεφωνική επικοινωνία τη βραδιά της δολοφονίας με κανένα στέλεχος του κόμματος. Το πληροφορήθηκα από το ραδιόφωνο. Δεν ήξερα ούτε το θύμα, ούτε τον Ρουπακιά. Υπέστην αδίκως μία καταδίκη και φυλάκιση…. Είπα εγώ ποτέ σε κανέναν “σκοτώστε τον ατυχή Φύσσα”; Για μένα η στέρηση ανθρώπινης ζωής δεν είναι μόνο το βαρύτερο ποινικό αδίκημα, είναι και το μεγαλύτερο αμάρτημα».

Ο Χρήστος Παππάς απόδωσε τη δίωξή του σε πολιτικά κίνητρα, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν η εκλογική συρρίκνωση της Χρυσής Αυγής. «Έμεινα στη φυλακή όχι γιατί έκανα κάτι, αλλά γιατί έπαιρνα ψήφους από τον Σαμαρά. Αυτός ήταν ο λόγος της δίωξής μου» υποστήριξε .