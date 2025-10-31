Βίντεο: Μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους που μπήκε στο μάτι του τυφώνα Μελίσα

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους που μπήκε στο μάτι του τυφώνα Μελίσα

Μια ατρόμητη ομάδα κυνηγών τυφώνων ταρακουνήθηκε από αναταράξεις ενώ πετούσε κατευθείαν στο μάτι του τυφώνα Μελίσα, σύμφωνα με τρομακτικό βίντεο που δημοσίευσε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Αεροσκαφών της NOAA κατέγραψε την κατάσταση που προκλήθηκε από μια έντονη αναταραχή στο αεροσκάφος Lockheed WP-3D Orion, το οποίο έχει το χαϊδευτικό παρατσούκλι «Kermit».

Η τριάδα κυνηγών καταιγίδων καθόταν μπροστά στο πιλοτήριο, συνοδευόμενοι από ένα μπρελόκ με τον Κέρμιτ του Βατράχου που κρεμόταν πάνω από το ταμπλό.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφότου μπήκε στην καταιγίδα, το μπρελόκ Kermit άρχισε να χορεύει ενώ τα μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν να κρατηθούν.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα, ολόκληρο το αεροσκάφος έτρεμε από τη δύναμη του τυφώνα. Οι επιβάτες εκτινάχθηκαν με δύναμη προς τα πάνω, με τον βιντεογράφο σχεδόν να χτυπάει την κάμερά του στην οροφή, προτού το αεροσκάφος ηρεμήσει ξανά.

Δείτε το βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών

Λειψυδρία: Τι θα γίνει με τα τιμολόγια του νερού – Το επικρατέστερο σενάριο

Ο.Κ.Ε.: Αυτά είναι τα οφέλη και οι αδικίες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Τα 3 ζώδια που θα είναι το φως στη ζωή των άλλων τον Νοέμβριο – «Είστε πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας»

Η Google «επιβάλλει» ενημέρωση Android – Αλλάζουν τα πάντα για 3 δισεκατομμύρια συσκευές
περισσότερα
10:32 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Sagrada Familia: Έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – Δείτε βίντεο

Η Sagrada Familia της Βαρκελώνης έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο την Πέμπτη, αφού ένα μέρ...
09:47 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Halloween στον Λευκό Οίκο: Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ μοίρασαν σοκολάτες σε εκατοντάδες παιδιά

Ο Πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ φιλοξένησαν αθλητές-σταρ, πριγκίπισσες, δεινό...
08:37 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Financial Times: Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη – Το τηλεφώνημα και οι απαιτήσεις που την «ναρκοθέτησαν»

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τρα...
07:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Βιετνάμ: Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες – Τουλάχιστον 11 άτομα αγνοούνται

Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς