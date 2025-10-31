Βίντεο: Μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους που μπήκε στο μάτι του τυφώνα Μελίσα

Μια ατρόμητη ομάδα κυνηγών τυφώνων ταρακουνήθηκε από αναταράξεις ενώ πετούσε κατευθείαν στο μάτι του τυφώνα Μελίσα, σύμφωνα με τρομακτικό βίντεο που δημοσίευσε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Αεροσκαφών της NOAA κατέγραψε την κατάσταση που προκλήθηκε από μια έντονη αναταραχή στο αεροσκάφος Lockheed WP-3D Orion, το οποίο έχει το χαϊδευτικό παρατσούκλι «Kermit».

Η τριάδα κυνηγών καταιγίδων καθόταν μπροστά στο πιλοτήριο, συνοδευόμενοι από ένα μπρελόκ με τον Κέρμιτ του Βατράχου που κρεμόταν πάνω από το ταμπλό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NOAA Aircraft Ops Center (@flynoaa)

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφότου μπήκε στην καταιγίδα, το μπρελόκ Kermit άρχισε να χορεύει ενώ τα μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν να κρατηθούν.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα, ολόκληρο το αεροσκάφος έτρεμε από τη δύναμη του τυφώνα. Οι επιβάτες εκτινάχθηκαν με δύναμη προς τα πάνω, με τον βιντεογράφο σχεδόν να χτυπάει την κάμερά του στην οροφή, προτού το αεροσκάφος ηρεμήσει ξανά.

Δείτε το βίντεο