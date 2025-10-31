Γαλλία: Μαρτυρίες για τη ληστεία με τα καλάσνικοφ και τα εκρηκτικά σε εργαστήριο πολύτιμων μετάλλων στη Λυών – «Διήρκεσε 7 λεπτά και άρπαξαν ράβδους χρυσού»

Ληστεία έγινε την Πέμπτη (30/10) στο 7ο διαμέρισμα της Λυών στη Γαλλία, σύμφωνα με πληροφορίες του BFM Lyon.

Η ληστεία έλαβε χώρα νωρίς το απόγευμα στο Laboratoires Pourquery, μια εγκατάσταση επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων. Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε γύρω στη 1:30 μ.μ. και έσπασε δύο παράθυρα του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το AFP, τις οποίες επιβεβαίωσε το BFMTV μέσω αστυνομικών πηγών την Παρασκευή, έξι άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, ενώ μια αρχική αναφορά έκανε λόγο για πέντε συλλήψεις.

Μια πηγή κοντά στην έρευνα τους περιέγραψε ως «έμπειρους ληστές».

Τη στιγμή της ληστείας 28 άτομα βρίσκονταν στο εργαστήριο. Πέντε από αυτά υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Cambriolage d’un laboratoire de métaux précieux à Gerland à Lyon, ils ont fait sauté le mur au C4😭 pic.twitter.com/Ql8LVvedVO — Gobzilla (@ClemGrllt) October 30, 2025

Τα ανακτημένα λάφυρα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες συνελήφθησαν λίγο μετά τη ληστεία από την BRI (την ομάδα έρευνας και επέμβασης), η οποία βρισκόταν κοντά. Οι αρχές κατάφεραν επίσης να ανακτήσουν τα κλεμμένα λάφυρα, τα οποία περιλάμβαναν αρκετές ράβδους χρυσού.

#Intervention

Peu avant 14h, un braquage a eu lieu au niveau des laboratoires Pourquery à #Lyon7. Les auteurs ont pris la fuite mais la mobilisation des services de la @PoliceNat69 et notamment de la #BRI ont permis d’interpeller les 5 braqueurs et de récupérer leur butin.… pic.twitter.com/ddC8wnWEKb — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 30, 2025

Ληστεία 7 λεπτών

«Έσπασαν δύο παράθυρα ασφαλείας του εργαστηρίου. Όλο αυτό διήρκεσε 7 λεπτά. Ήταν ήρεμοι, φορώντας κίτρινα ή πορτοκαλί περιβραχιόνια. Υπήρχαν αρκετοί άνδρες, ίσως τρεις ή τέσσερις, που κρατούσαν Καλάσνικοφ και φορούσαν ψεύτικα περιβραχιόνια… τους είδαμε να φορτώνουν το όχημά τους, ένα μικρό βαν, πριν φύγουν» περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο leprogres.

Οι ένοπλες ληστείες που στοχεύουν καταστήματα που διαθέτουν πολύτιμα μέταλλα στη Λυών δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπήρξε η επίθεση σε ένα κατάστημα στην Cours Franklin-Roosevelt, η οποία έγινε στόχος δύο φορές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2024, και μια άλλη στο Saint-Priest, κατά την ίδια περίοδο, όπου έγινε στόχος ένα βαν που ανήκε σε μια εταιρεία που ειδικεύεται σε τιμαλφή.