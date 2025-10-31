Γαλλία: Μαρτυρίες για τη ληστεία με τα καλάσνικοφ και τα εκρηκτικά σε εργαστήριο πολύτιμων μετάλλων στη Λυών – «Διήρκεσε 7 λεπτά και άρπαξαν ράβδους χρυσού»

Enikos Newsroom

διεθνή

Λυών
Φωτογραφία: AFP

Ληστεία έγινε την Πέμπτη (30/10) στο 7ο διαμέρισμα της Λυών στη Γαλλία, σύμφωνα με πληροφορίες του BFM Lyon.

Η ληστεία έλαβε χώρα νωρίς το απόγευμα στο Laboratoires Pourquery, μια εγκατάσταση επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων. Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε γύρω στη 1:30 μ.μ. και έσπασε δύο παράθυρα του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το AFP, τις οποίες επιβεβαίωσε το BFMTV μέσω αστυνομικών πηγών την Παρασκευή, έξι άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, ενώ μια αρχική αναφορά έκανε λόγο για πέντε συλλήψεις.

Μια πηγή κοντά στην έρευνα τους περιέγραψε ως «έμπειρους ληστές».

Τη στιγμή της ληστείας 28 άτομα βρίσκονταν στο εργαστήριο. Πέντε από αυτά υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Τα ανακτημένα λάφυρα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες συνελήφθησαν λίγο μετά τη ληστεία από την BRI (την ομάδα έρευνας και επέμβασης), η οποία βρισκόταν κοντά. Οι αρχές κατάφεραν επίσης να ανακτήσουν τα κλεμμένα λάφυρα, τα οποία περιλάμβαναν αρκετές ράβδους χρυσού.

Ληστεία 7 λεπτών

«Έσπασαν δύο παράθυρα ασφαλείας του εργαστηρίου. Όλο αυτό διήρκεσε 7 λεπτά. Ήταν ήρεμοι, φορώντας κίτρινα ή πορτοκαλί περιβραχιόνια. Υπήρχαν αρκετοί άνδρες, ίσως τρεις ή τέσσερις, που κρατούσαν Καλάσνικοφ και φορούσαν ψεύτικα περιβραχιόνια… τους είδαμε να φορτώνουν το όχημά τους, ένα μικρό βαν, πριν φύγουν» περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο leprogres.

Οι ένοπλες ληστείες που στοχεύουν καταστήματα που διαθέτουν πολύτιμα μέταλλα στη Λυών δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπήρξε η επίθεση σε ένα κατάστημα στην Cours Franklin-Roosevelt, η οποία έγινε στόχος δύο φορές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2024, και μια άλλη στο Saint-Priest, κατά την ίδια περίοδο, όπου έγινε στόχος ένα βαν που ανήκε σε μια εταιρεία που ειδικεύεται σε τιμαλφή.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών

Λειψυδρία: Τι θα γίνει με τα τιμολόγια του νερού – Το επικρατέστερο σενάριο

Ο.Κ.Ε.: Αυτά είναι τα οφέλη και οι αδικίες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Τα 3 ζώδια που θα είναι το φως στη ζωή των άλλων τον Νοέμβριο – «Είστε πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας»

Η Google «επιβάλλει» ενημέρωση Android – Αλλάζουν τα πάντα για 3 δισεκατομμύρια συσκευές
περισσότερα
10:32 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Sagrada Familia: Έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – Δείτε βίντεο

Η Sagrada Familia της Βαρκελώνης έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο την Πέμπτη, αφού ένα μέρ...
09:47 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Halloween στον Λευκό Οίκο: Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ μοίρασαν σοκολάτες σε εκατοντάδες παιδιά

Ο Πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ φιλοξένησαν αθλητές-σταρ, πριγκίπισσες, δεινό...
08:37 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Financial Times: Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη – Το τηλεφώνημα και οι απαιτήσεις που την «ναρκοθέτησαν»

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τρα...
07:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Βιετνάμ: Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες – Τουλάχιστον 11 άτομα αγνοούνται

Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς