Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ

Enikos Newsroom

πολιτική

Πέθανε ο Γιάννης Καβαρατζής

Πέθανε ο Γιάννης Καβαρατζής, ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ το 1974.

Για τον θάνατό του εξέδωσε ανακοίνωση η ΝΔ και αναφέρει τα εξής:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη ακόμη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974, τον Γιάννη Καβαρατζή.

Γεννήθηκε το 1940 στη Λευκίμμη Έβρου και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από τις εκλογές του 1974, εξελέγη Βουλευτής Έβρου σε πέντε ακόμα εκλογικές αναμετρήσεις.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Γιάννης Καβαρατζής διακρίθηκε για την προσφορά του στον συνάνθρωπο, τη συνέπεια, το ήθος και την αξιοπρέπειά του, αλλά και την αγάπη του για την Ελλάδα και τον Έβρο.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

