Πέραμα: Σχολεία σε απόγνωση, χωρίς χαρτί, μελάνια και καθαριστικά – Λειτουργούν με «βερεσέ»

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε οριακή κατάσταση, τα σχολεία του Περάματος αναγκάζονται να λειτουργούν με ελάχιστα μέσα, ακόμη και χωρίς τα βασικά αναλώσιμα, ως αποτέλεσμα της κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών. Πολλά σχολεία είναι σε απόγνωση καθώς δεν διαθέτουν ούτε χαρτί, ούτε καθαριστικά, ούτε μελάνια.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, Ηλίας Πατίδης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, «μετά την κατάρρευση των σχολικών Επιτροπών, τα σχολεία έχουν στεγνώσει. Τα χρήματα που φτάνουν στα σχολεία είναι ελάχιστα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ευθύνη έχει πεταχθεί στους Δήμους και όταν υπάρχει υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση είναι δύσκολα τα πράγματα».

Ο κ. Πατίδης αναρωτήθηκε «πόσοι μήνες χρειάζονται σε κάθε Δήμο για να γίνουν διαγωνισμοί για 30-40 πράγματα και μέχρι να φτάσουν τα υλικά στα σχολεία. Στο Πέραμα οι διαγωνισμοί είναι στον… αέρα», όπως είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο Πέραμα η μέθοδος για την προμήθεια βασικών ειδών είναι το «βερεσέ».

«Πάμε σε κάποιο μαγαζί που μας έχουν υποδείξει, αγοράζουμε κάποια πράγματα και γράφονται στο τεφτέρι. Και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή ο Δήμος θα τα αποπληρώσει. Σε κάποιες περιπτώσεις οι διευθυντές βάζουν λεφτά από την τσέπη τους και περιμένουν όποτε έρθει η πάγια πληρωμή 2-3 φορές τον χρόνο, να τα πάρουν» υπογράμμισε ο κ. Πατίδης.

Δείτε το βίντεο του OPEN: