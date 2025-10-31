Πέραμα: Σχολεία σε απόγνωση, χωρίς χαρτί, μελάνια και καθαριστικά – Λειτουργούν με «βερεσέ»

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

σχολείο αίθουσα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε οριακή κατάσταση, τα σχολεία του Περάματος αναγκάζονται να λειτουργούν με ελάχιστα μέσα, ακόμη και χωρίς τα βασικά αναλώσιμα, ως αποτέλεσμα της κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών. Πολλά σχολεία είναι σε απόγνωση καθώς δεν διαθέτουν ούτε χαρτί, ούτε καθαριστικά, ούτε μελάνια.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, Ηλίας Πατίδης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, «μετά την κατάρρευση των σχολικών Επιτροπών, τα σχολεία έχουν στεγνώσει. Τα χρήματα που φτάνουν στα σχολεία είναι ελάχιστα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ευθύνη έχει πεταχθεί στους Δήμους και όταν υπάρχει υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση είναι δύσκολα τα πράγματα».

Ο κ. Πατίδης αναρωτήθηκε «πόσοι μήνες χρειάζονται σε κάθε Δήμο για να γίνουν διαγωνισμοί για 30-40 πράγματα και μέχρι να φτάσουν τα υλικά στα σχολεία. Στο Πέραμα οι διαγωνισμοί είναι στον… αέρα», όπως είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο Πέραμα η μέθοδος για την προμήθεια βασικών ειδών είναι το «βερεσέ».

«Πάμε σε κάποιο μαγαζί που μας έχουν υποδείξει, αγοράζουμε κάποια πράγματα και γράφονται στο τεφτέρι. Και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή ο Δήμος θα τα αποπληρώσει. Σε κάποιες περιπτώσεις οι διευθυντές βάζουν λεφτά από την τσέπη τους και περιμένουν όποτε έρθει η πάγια πληρωμή 2-3 φορές τον χρόνο, να τα πάρουν» υπογράμμισε ο κ. Πατίδης.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών

Λειψυδρία: Τι θα γίνει με τα τιμολόγια του νερού – Το επικρατέστερο σενάριο

Ο.Κ.Ε.: Αυτά είναι τα οφέλη και οι αδικίες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Τα 3 ζώδια που θα είναι το φως στη ζωή των άλλων τον Νοέμβριο – «Είστε πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας»

Η Google «επιβάλλει» ενημέρωση Android – Αλλάζουν τα πάντα για 3 δισεκατομμύρια συσκευές
περισσότερα
11:41 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κομοτηνή: Μηχανοκίνητη πορεία προς το παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκατοντάδες τρακτέρ ετοιμάζονται για τη μηχανοκίνητη πορεία προς το παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην...
11:31 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε γυναίκα στην Πάτρα, που έπεσε θύμα ληστείας με τους δράστες να της ζη...
11:30 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Αστυνομική επιχείρηση στην κατάληψη του «Ευαγγελισμού» στο Ηράκλειο: Βρέθηκαν καδρόνια, σφυριά και μάσκες – 6 συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά την επιχείρηση στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο ...
11:27 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής – Χρήστος Παππάς: «Έμεινα στη φυλακή γιατί έπαιρνα ψήφους από τον Σαμαρά» – Τι είπε για τη δολοφονία Φύσσα

Με την απολογία του Χρήστου Παππά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη της Χρυσής Αυγής ενώπιον του Πεντα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς