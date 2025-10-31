Sagrada Familia: Έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – Δείτε βίντεο

Η Sagrada Familia της Βαρκελώνης έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο την Πέμπτη, αφού ένα μέρος του κεντρικού πύργου της ανυψώθηκε στη θέση του.

Το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί υψώνεται τώρα 162,91 μέτρα πάνω από την πόλη, ανέφερε η Sagrada Familia σε ανακοίνωσή της.

Αυτό μόλις που ξεπερνά την κορυφή του κωδωνοστασίου του Ούλμερ Μύνστερ της Γερμανίας, που έχει ύψος λίγο πάνω από 161,53 μέτρα. Η Ούλμερ Μύνστερ, μια γοτθική λουθηρανική εκκλησία που χτίστηκε μεταξύ 1543 και 1890, κατέχει τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο.

Ο κεντρικός «Πύργος του Ιησού Χριστού» που υψώνεται από την κορυφή της Sagrada Familia θα φτάσει τα 564 πόδια όταν ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Ένας γερανός τοποθέτησε το πρώτο μέρος του πύργου στην κορυφή του κυρίως ναού το πρωί της Πέμπτης.

Η πρώτη πέτρα της Sagrada Familia τοποθετήθηκε το 1882, αλλά ο Γκαουντί δεν περίμενε ποτέ ότι θα ολοκληρωνόταν όσο ζούσε. Μόνο ένας από τους πολλαπλούς πύργους της ολοκληρώθηκε όταν πέθανε.

“Σήμερα ζήσαμε μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στην κατασκευή της Sagrada Familia ! Τοποθετήθηκε το πρώτο στοιχείο που αποτελεί μέρος του σταυρού του πύργου του Ιησού Χριστού: ο κάτω βραχίονας του σταυρού, μήκους 7,25 μέτρων και βάρους 24 τόνων” αναφέρει το post της Sagrada Familia.

Οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η βασιλική έγινε ένα σημαντικό διεθνές τουριστικό αξιοθέατο, με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να μαγεύονται από τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί, η οποία συνδυάζει τον καθολικό συμβολισμό και τις οργανικές μορφές.

Τα χρήματα από τα τέλη εισόδου χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης κατασκευής. Πέρυσι, 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι πλήρωσαν για να την επισκεφθούν, με το 15% αυτών των τουριστών να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις της εκκλησίας και η διακόσμηση του εσωτερικού της θα συνεχιστούν για αρκετά χρόνια. Αναμένεται να ολοκληρωθούν πλήρως σε περίπου μια δεκαετία από τώρα, δήλωσαν εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι νωρίτερα φέτος. Του χρόνου συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί.

Η εκκλησία θα διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις για να τιμήσει την κληρονομιά του, στις οποίες θα συμμετάσχουν και άλλα εκπληκτικά κτίρια στη Βαρκελώνη και σε άλλα μέρη της Ισπανίας.