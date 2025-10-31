Μαραντζίδης: «Αν όχι με τον Τσίπρα, με ποιον;» – Τι είπε για το Ινστιτούτο και την πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Μαραντζίδης

Για τον ρόλο του ως υπεύθυνου του Αρχείου στο Ινστιτούτο “Αλέξης Τσίπρας”, αλλά και για το ενδεχόμενο επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού με τη δημιουργία νέου κόμματος, μίλησε στο ΕΡΤnews ο καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων στο ΠΑΜΑΚ, Νίκος Μαραντζίδης.

«Έχω μια προσωπική σχέση εκτίμησης και φιλίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα της Κεντροαριστεράς, αν όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, με ποιον;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαραντζίδης ξεκαθάρισε ότι το Ινστιτούτο “Αλέξης Τσίπρας” δεν αποτελεί πρόπλασμα νέου πολιτικού φορέα, αλλά ένα προοδευτικό think tank που θα παράγει ιδέες και εφαρμοσμένες πολιτικές. «Δεν πρόκειται για κόμμα. Το Ινστιτούτο έχει στόχο να οργανώσει ένα προσβάσιμο αρχείο πρωθυπουργού, πολύτιμο για τους ερευνητές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», είπε.

Το σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με τις φήμες περί πολιτικής επανόδου του πρώην πρωθυπουργού, ο καθηγητής εκτίμησε ότι «ο χρόνος στην πολιτική δεν μετριέται με τον χρόνο της ζωής μας», προσθέτοντας πως «το ερώτημα δεν είναι αν δύο χρόνια είναι πολλά ή λίγα, αλλά αν η κοινωνία έχει ανάγκη την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή».

Σχολιάζοντας τη στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν, υπογράμμισε ότι «ούτε βοηθάει, ούτε εμποδίζει» τη νέα πορεία του πρώην πρωθυπουργού, συγκρίνοντας την περίπτωσή του με τις ιστορικές κινήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν ίδρυσαν νέα κόμματα.

 

