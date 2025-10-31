Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε γυναίκα στην Πάτρα, που έπεσε θύμα ληστείας με τους δράστες να της ζητούν «λύτρα» για να της παραδώσουν τα κλοπιμαία, μ’ ένα εξ αυτών να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης 29/10/2025, όταν η γυναίκα, την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό της, ξαφνικά είδε μπροστά της άγνωστους άνδρες να της «κλείνουν» τον δρόμο με αποτέλεσμα να ακινητοποιήσει το όχημα.

Οι δράστες της άρπαξαν την τσάντα, που περιείχε μία αλυσίδα με σταυρό, το κινητό της τηλέφωνο, 160 ευρώ, μία τραπεζική κάρτα και γυαλιά και τράπηκαν σε φυγή, κατευθυνόμενοι σε καταυλισμό της περιοχής.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Πελοπόννησος”, η γυναίκα τους ακολούθησε, και σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς της παρέδωσε μέρος των κλοπιμαίων, ωστόσο της ζητούσε χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα, προκειμένου να της επιστρέψει τον σταυρό με την αλυσίδα. Ταυτόχρονα, την εκφόβισε προκειμένου να μην καταγγείλει το περιστατικό στην Ελληνική Αστυνομία.

 

 

