Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Επέστρεψαν από τη Ρώμη – Η αντίδρασή τους στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο αεροδρόμιο

Enikos Newsroom

lifestyle

Δέσποινα Βανδή Βασίλης Μπισμπίκης
Πηγή: Instagram/desp1navandi

Από τη Ρώμη επέστρεψαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Το ζευγάρι ταξίδεψε στην «αιώνια πόλη» με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού.

Οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών τούς περίμεναν στο αεροδρόμιο. Αρχικά οι ρεπόρτερ απευθύνθηκαν στη Δέσποινα Βανδή λέγοντάς της: «Να τον χαίρεστε» και εκείνη απάντησε λιτά: «Ευχαριστώ πολύ».

Στη συνέχεια η κάμερα στράφηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη και οι δημοσιογράφοι τού ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του.

Και εκείνος απάντησε χαμογελαστός: «Ευχαριστώ πολύ» χωρίς να πει κάτι άλλο.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο επίκεντρο για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, όταν με το τζιπ του έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές, ενώ και η Δέσποινα Βανδή απασχόλησε την επικαιρότητα με το βίντεο που την εμφάνιζε να την μεταφέρει περιπολικό όταν έπαθε λάστιχο με το αμάξι της.

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών

Λειψυδρία: Τι θα γίνει με τα τιμολόγια του νερού – Το επικρατέστερο σενάριο

Ο.Κ.Ε.: Αυτά είναι τα οφέλη και οι αδικίες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Τα 3 ζώδια που θα είναι το φως στη ζωή των άλλων τον Νοέμβριο – «Είστε πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας»

Η Google «επιβάλλει» ενημέρωση Android – Αλλάζουν τα πάντα για 3 δισεκατομμύρια συσκευές
περισσότερα
08:23 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Έλλη Τρίγγου: Θα υποδυθεί την «Αγία» Αθανασία από το Αιγάλεω – Το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού»

Η ‘Ελλη Τρίγγου που φέτος σημειώνει ακόμη μια τηλεοπτική επιτυχία με “Τα φαντάσματ...
04:15 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Καστάνη: «Έχω χάσει 18 κιλά τον τελευταίο χρόνο για λόγους υγείας»

Μία συνέντευξη από καρδιάς παραχώρησε η Ελένη Καστάνη τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο «Καλύτερα α...
01:45 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου»

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ενώθηκαν με τα ιερά δεσ...
22:53 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Με το που τον κοίταξα ήξερα ότι υπάρχει μέλλον – Ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς