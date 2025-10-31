Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Επέστρεψαν από τη Ρώμη – Η αντίδρασή τους στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο αεροδρόμιο

Από τη Ρώμη επέστρεψαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Το ζευγάρι ταξίδεψε στην «αιώνια πόλη» με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού.

Οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών τούς περίμεναν στο αεροδρόμιο. Αρχικά οι ρεπόρτερ απευθύνθηκαν στη Δέσποινα Βανδή λέγοντάς της: «Να τον χαίρεστε» και εκείνη απάντησε λιτά: «Ευχαριστώ πολύ».

Στη συνέχεια η κάμερα στράφηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη και οι δημοσιογράφοι τού ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του.

Και εκείνος απάντησε χαμογελαστός: «Ευχαριστώ πολύ» χωρίς να πει κάτι άλλο.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο επίκεντρο για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, όταν με το τζιπ του έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές, ενώ και η Δέσποινα Βανδή απασχόλησε την επικαιρότητα με το βίντεο που την εμφάνιζε να την μεταφέρει περιπολικό όταν έπαθε λάστιχο με το αμάξι της.

Δείτε το βίντεο του ALPHA: