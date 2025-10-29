Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του – «Εγώ κι εσύ… από πάντα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του – «Εγώ κι εσύ… από πάντα»

Μία τρυφερή ανάρτηση στα social media έκανε η Δέσποινα Βανδή για να ευχηθεί χρόνια πολλά στον αγαπημένο της, Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές των δυο τους και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης:

«Εγώ κι εσύ…από πάντα… Χρόνια πολλά αγάπη μου, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποιούν μια ρομαντική απόδραση στην Ιταλία, με αφορμή και τα γενέθλια του ηθοποιού που κλείνει τα 48 του χρόνια.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» τους συνάντησε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τους κατέγραψε να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο κανόνας «πέντε την ημέρα» που χαρίζει υγεία; Τι έδειξε νέα μελέτη με χρήση AI

Με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ενισχύονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Google: Τι απαντά στις αναφορές για διαρροή 183 εκατ. κωδικών πρόσβασης στο Gmail

Άδειες διαμονής τύπου «Β.6.»: Αλλάζει το παράβολο χορήγησης και ανανέωσης – Ποιους αφορά

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 15 δευτερόλεπτα

Πώς να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Spotify
περισσότερα
17:53 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Κρεμλίδου: Δικαιώθηκε για την υπόθεση revenge porn – «Δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη» δήλωσε με δάκρυα στα μάτια

Δικαιώθηκε η Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn. Η υπόθεση άνοιξε το 2018 και η ίδια...
13:52 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: Όποια εκπομπή κι αν αναλάβω, θα στελεχωθεί από την αρχή

Η Κατερίνα Καραβάτου ανανέωσε και επίσημα τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, και μετά βρέθηκε καλε...
13:08 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι- Ούτε θέλω την ταμπέλα του καλού παιδιού»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για τον ρόλο που υποδύεται στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «...
09:37 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Μπέσσυ Αργυράκη: «Πονεμένη ιστορία η κουζίνα, δεν ξέρω να μαγειρεύω και το θεωρώ χάσιμο χρόνου»

«Πονεμένη ιστορία η κουζίνα, δεν ξέρω να μαγειρεύω και το θεωρώ χάσιμο χρόνου γιατί μετά τα φα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς