Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του – «Εγώ κι εσύ… από πάντα»

Μία τρυφερή ανάρτηση στα social media έκανε η Δέσποινα Βανδή για να ευχηθεί χρόνια πολλά στον αγαπημένο της, Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές των δυο τους και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης:

«Εγώ κι εσύ…από πάντα… Χρόνια πολλά αγάπη μου, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποιούν μια ρομαντική απόδραση στην Ιταλία, με αφορμή και τα γενέθλια του ηθοποιού που κλείνει τα 48 του χρόνια.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» τους συνάντησε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τους κατέγραψε να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι.

Δείτε το βίντεο: