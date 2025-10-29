Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος θέλει να διώξει την Φωτεινή απ’ το σπίτι

Καθηλώνουν οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, γεγονός που προκαλεί σοκ στην οικογένεια Καλλιγά και στη Φωτεινή.

Ο Ορφέας σπεύδει κοντά της και προσπαθεί να τη βοηθήσει.

Η Νικαίτη συνεχίζει το διπλό της παιχνίδι, παριστάνοντας τη συμπονετική γιαγιά, αλλά ρίχνει υπαινιγμούς ενοχής στη Ζωή για τον Λευτέρη.

Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και του δηλώνει τη στήριξή της και ο έρωτας μεταξύ τους φουντώνει, ενώ ο Ορφέας έμμεσα παραδέχεται τον έρωτά του για τη Φωτεινή.

Η Ζωή συγκρούεται με τη Σοφία που την κατηγορεί για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της. Ο Θεόφιλος ανακοινώνει στη Ζωή την απόφαση του να διώξει τη Φωτεινή από το σπίτι τους.

Ο Λευτέρης υποψιάζεται πως κάποιος τον έχει παγιδέψει…

