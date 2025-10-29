Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής – Τι συζητήθηκε

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Τα έως τώρα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων καθώς και τα επόμενα βήματα αντιμετώπισής της συζητήθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής που έγινε σήμερα, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Η Επιτροπή, την οποία συντονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, έχει ως αποστολή την αποτελεσματικότερη εφαρμογή  των περιοριστικών μέτρων, την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και την προσαρμογή των δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο Υπουργός Κώστας Τσιάρας ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης, με βάση τα τελευταία δεδομένα και τις νεότερες επιστημονικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ζωονόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει:

  • Τη λήψη μέτρων για την προστασία των περιοχών που παραμένουν καθαρές από την ευλογιά.
  • Τις επιπτώσεις της κυνηγετικής δραστηριότητας στην εξάπλωση της νόσου.
  • Τον ενδεχόμενο ρόλο των ζωοτροφών ως παράγοντα διασποράς.

Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η ενίσχυση της επιτήρησης του ζωικού πληθυσμού, η ενιαία εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η έγκαιρη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο κανόνας «πέντε την ημέρα» που χαρίζει υγεία; Τι έδειξε νέα μελέτη με χρήση AI

Με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ενισχύονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Google: Τι απαντά στις αναφορές για διαρροή 183 εκατ. κωδικών πρόσβασης στο Gmail

Άδειες διαμονής τύπου «Β.6.»: Αλλάζει το παράβολο χορήγησης και ανανέωσης – Ποιους αφορά

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 15 δευτερόλεπτα

Πώς να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Spotify
περισσότερα
18:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ένας 14χρονος εξαφανίστηκε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας,...
18:16 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Πάτρα: Ελεύθεροι οι 2 από τους 3 ανήλικους για το οπαδικό επεισόδιο – Την Παρασκευή απολογείται ο 17χρονος

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δυο από τους τρεις ανήλικους, που κατηγορούνται για οπαδική βία, έπειτα ...
18:05 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΕΛΑΣ: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Ταυτοτήτων – Περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού για τους πολίτες σε όλη τη χώρα

Διευρύνεται από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεί...
17:26 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από χρήση κοκαΐνης – Χειροπέδες και στον πατέρα της 

Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 17χρονη στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα, έπειτα από ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς