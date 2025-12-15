Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Τι είχε πει για την απώλεια του πατέρα του και της αδελφής του από καρκίνο – Η εξομολόγηση για το θέμα του θανάτου

  • Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μία επιτυχημένη πορεία πέντε δεκαετιών στην υποκριτική.
  • Σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, το 2022, είχε μιλήσει για τον θάνατο του πατέρα του και της αδελφής του, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.
  • Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός είχε δηλώσει για τον θάνατο πως «δεν είναι τίποτα, είναι ένας πολύ ωραίος ύπνος».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, η είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών. Ο καλλιτέχνης είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, υπηρετώντας το επάγγελμα του ηθοποιού για περίπου πέντε δεκαετίες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι.

Σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, το 2022, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε μιλήσει για τον θάνατο τόσο του πατέρα του όσο και της αδελφής του, οι οποίοι έφυγαν από την ζωή ύστερα από μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, ο καλλιτέχνης είχε αναφέρει πως: «Έχασα τον μπαμπά μου σε μικρή ηλικία, όταν ήμουν 15 ετών, από καρκίνο. Την αγαπημένη μου αδελφούλα και αυτήν στα 60 από καρκίνο. Όταν πήγα 60, λέω κάπου εδώ με περιμένει, θα παίξουμε ζαριές. Το σκεφτόμουν πολύ έντονα όταν έφτανα στα 60. Ο μπαμπάς μου πέθανε πάνω στα γενέθλιά μου, 4 Απριλίου. Ήταν πάρα πολύ οδυνηρό, γιατί πονούσε πάρα πολύ».

Ο ηθοποιός είχε πει σχετικά με τον θάνατο ότι: «Ο θάνατος δεν είναι τίποτα, είναι ένας πολύ ωραίος ύπνος. Αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεφτιλίζεται. Δεν πρέπει να πέφτει και να ρίχνει και τους γύρω του. Δυστυχώς όμως είναι πράγματα τα οποία είναι πάνω από εμάς και εύχομαι τουλάχιστον εγώ να μην έχω αυτήν την κατάληξη».

