Συγκινεί η Άννα Φόνσου για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Δεν αντέχω να σ’ αποχαιρετήσω, δεν αντέχω να μην σε ξαναδώ»

Γνωστή έγινε τη Δευτέρα (15/12) η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σε ηλικία 73 ετών. Η Άννα Φόνσου θέλησε να αποχαιρετήσει τον συνάδελφό της και καλό της φίλο, μέσα από μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί το «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Facebook.

Η καταξιωμένη ηθοποιός δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον αείμνηστο καλλιτέχνη και έγραψε στη λεζάντα: «Αχ αγαπημένε μου… Έφυγες κι εσύ… Πέταξες μακριά μας… Βιάστηκες να μας αφήσεις… Κι εμείς που τόσο σ’ αγαπήσαμε πώς θα ζήσουμε με την απουσία σου;

Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ… Δεν αντέχω να σ’ αποχαιρετήσω… Δεν αντέχω να μην σε ξαναδώ… Δεν μπορώ να σου πω αντίο… Παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ…».

Όπως έγινε γνωστό, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος εργάστηκε στον χώρο της τέχνης για περίπου πέντε δεκαετίες, έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12), στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι.