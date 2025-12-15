Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ιουλία και ο Φωκάς μετακομίζουν στη Ρόδο – Δύο νέοι χαρακτήρες μπαίνουν στη σειρά

Δύο νέοι, κομβικοί χαρακτήρες κάνουν την εμφάνισή τους αυτή την εβδομάδα στην αγαπημένη σειρά του Alpha “To Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” επηρεάζοντας καθοριστικά τη ζωή της Ιουλίας και του Φωκά, αλλά και την πορεία της ιστορίας τους.

Η Μαριέττα, την οποία ενσαρκώνει η Μαριέλα Δουμπού, είναι η υπηρέτρια της Ιουλίας και του Φωκά στο νέο τους σπίτι στη Ρόδο. Είναι η μεγαλύτερη από τα τρία αδέλφια και από μικρή αναγκάστηκε να βγει στη βιοπάλη, όταν ένα σοβαρό ατύχημα άφησε τον πατέρα της ανάπηρο.

Είναι καλόκαρδη, ευγενική και εργατική, κουβαλάει όμως βαθιά τραύματα από το παρελθόν και από προηγούμενα αφεντικά που την πλήγωσαν. Παρά τις δυσκολίες, παραμένει αφοσιωμένη και δοτική.

Με τον καιρό, η σχέση της με την Ιουλία εξελίσσεται σε κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική συνεργασία καθώς οι δύο γυναίκες γίνονται στήριγμα και φύλακας άγγελος η μία για την άλλη.

Την ίδια στιγμή, ο Αργύρης Κολιοπάνος, τον οποίο υποδύεται ο Ηλίας Βαλάσης, έχει ήδη πείσει τον Φωκά να μετακομίσει στη Ρόδο ώστε να ανοίξουν μαζί ένα κατασκευαστικό γραφείο.

Φαίνεται ευγενικός κι αξιόπιστος, κρύβει όμως ένα σκοτεινό πρόσωπο. Πίσω από τη «βιτρίνα» του σωστού συνεργάτη, ο Αργύρης είναι ένας άπληστος απατεώνας που χρησιμοποιεί τα κατασκευαστικά έργα ως κάλυψη για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Σύμμαχός του στις κομπίνες, και ερωμένη του, είναι μια γυναίκα της καλής κοινωνίας της Ρόδου, που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Η άφιξη της Μαριέττας και του Αργύρη φέρνουν νέες δυναμικές, μυστικά και συγκρούσεις, που θα επηρεάσουν βαθιά τις ζωές των ηρώων και θα οδηγήσουν την ιστορία σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

