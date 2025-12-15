Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ιουλία και ο Φωκάς μετακομίζουν στη Ρόδο – Δύο νέοι χαρακτήρες μπαίνουν στη σειρά

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ιουλία και ο Φωκάς μετακομίζουν στη Ρόδο – Δύο νέοι χαρακτήρες μπαίνουν στη σειρά

Δύο νέοι, κομβικοί χαρακτήρες κάνουν την εμφάνισή τους αυτή την εβδομάδα στην αγαπημένη σειρά του Alpha “To Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” επηρεάζοντας καθοριστικά τη ζωή της Ιουλίας και του Φωκά, αλλά και την πορεία της ιστορίας τους.

Η Μαριέττα, την οποία ενσαρκώνει η Μαριέλα Δουμπού, είναι η υπηρέτρια της Ιουλίας και του Φωκά στο νέο τους σπίτι στη Ρόδο. Είναι η μεγαλύτερη από τα τρία αδέλφια και από μικρή αναγκάστηκε να βγει στη βιοπάλη, όταν ένα σοβαρό ατύχημα άφησε τον πατέρα της ανάπηρο.

Είναι καλόκαρδη, ευγενική και εργατική, κουβαλάει όμως βαθιά τραύματα από το παρελθόν και από προηγούμενα αφεντικά που την πλήγωσαν. Παρά τις δυσκολίες, παραμένει αφοσιωμένη και δοτική.

Με τον καιρό, η σχέση της με την Ιουλία εξελίσσεται σε κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική συνεργασία καθώς οι δύο γυναίκες γίνονται στήριγμα και φύλακας άγγελος η μία για την άλλη.

Την ίδια στιγμή, ο Αργύρης Κολιοπάνος, τον οποίο υποδύεται ο Ηλίας Βαλάσης, έχει ήδη πείσει τον Φωκά να μετακομίσει στη Ρόδο ώστε να ανοίξουν μαζί ένα κατασκευαστικό γραφείο.

Φαίνεται ευγενικός κι αξιόπιστος, κρύβει όμως ένα σκοτεινό πρόσωπο. Πίσω από τη «βιτρίνα» του σωστού συνεργάτη, ο Αργύρης είναι ένας άπληστος απατεώνας που χρησιμοποιεί τα κατασκευαστικά έργα ως κάλυψη για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Σύμμαχός του στις κομπίνες, και ερωμένη του, είναι μια γυναίκα της καλής κοινωνίας της Ρόδου, που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Η άφιξη της Μαριέττας και του Αργύρη φέρνουν νέες δυναμικές, μυστικά και συγκρούσεις, που θα επηρεάσουν βαθιά τις ζωές των ηρώων και θα οδηγήσουν την ιστορία σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Δείτε εδώ το trailer: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το χρόνιο ροχαλητό να αποτελέσει ένδειξη κινδύνου για την καρδιά; Τι λένε οι ειδικοί

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026

Νέες υποχρεώσεις για συγκεκριμένες εισαγωγές από 1 Ιανουαρίου 2026 – Tι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:46 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα λέει την αλήθεια στον Αντρέα

Ο Βασίλης δέχεται επίθεση από τους συμμαθητές του, η Αναστασία είναι συντετριμμένη με την απώλ...
18:45 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – «Ο Θαλάσσιος Πυλώνας ως Ενιαία Στρατηγική: Συνέργειες σε Λιμάνια, Μαρίνες, Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα και Yachting»

Στο πλαίσιο της τέταρτης και τελευταίας ενότητας του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, ...
18:13 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Κικίλιας: «Μεγάλα asset της Ελλάδας η ναυτιλία και ο τουρισμός»

Στον θαλάσσιο οικονομικό «πυλώνα» της χώρας μας και τις δυνατότητες που κρύβει για το μέλλον α...
15:31 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Το στοίχημα του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό

Τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού για τη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα