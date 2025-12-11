Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Θεοδώρα πιάνει επ’αυτοφώρω τη Μελισσάνθη και τον Άγγελο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Θεοδώρα πιάνει επ’αυτοφώρω τη Μελισσάνθη και τον Άγγελο

Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας και η Ιουλία με τον Φωκά καλούνται, να το αντιμετωπίσουν με τις μέρες τους στη Θεσσαλονίκη, να φτάνουν στο τέλος τους.

Η Ασπασία επανεξετάζει την απόφασή της, αφού ο Σταύρος όσο και αν λέει πως είναι καλά, τελικά στρέφεται στο ποτό για παρηγοριά.

Η Μάρθα προσπαθεί, να ελέγξει την ένταση ανάμεσα στο Στάθη και την Πολυξένη, ενώ η Πολυξένη γνωρίζει καλύτερα τον Ηλία και δέχεται να παίξει στην επόμενη ταινία του Βαρελά. Η Μαγδαληνή συναντάει ξανά την Τζένη και μια νέα φιλία γεννιέται.

 Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Η Πολυξένη φλερτάρει με το νέο της θαυμαστή: 

Η Θεοδώρα πιάνει “στα πράσα” τη Μελισσάνθη:

Ο Σταύρος γυρίζει μεθυσμένος στο σπίτι: 

Δείτε εδώ το trailer: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Έρευνα για startups στην Ελλάδα: Επενδύσεις άνω των 732 εκατ. ευρώ μέσα από 95 deals

Στουρνάρας: «Το ελληνικό τουριστικό προϊόν διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:20 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

First Dates: Ο έρωτας έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις, απόψε στις 21:00 στο Star

Μια ακόμα συναρπαστική εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates απόψε στις 21:00 στο Sta...
19:51 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

«Να μ’ αγαπάς»: Η Άννα σε σοκ απειλεί με μαχαίρι Σοφία και Θεόφιλο

Ο Ορφέας, έξαλλος μετά τα ψέματα του πατέρα του, του αφαιρεί τον έλεγχο του Ομίλου στο νέο επε...
18:11 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία συλλαμβάνεται, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η Χριστίνα αποφασίζει να ομολογήσει το φόνο της Κατρίν, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγ...
15:20 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Έφτασε η μεγάλη επιστροφή – Πότε θα προβληθεί

Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα