Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Θεοδώρα πιάνει επ’αυτοφώρω τη Μελισσάνθη και τον Άγγελο

Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας και η Ιουλία με τον Φωκά καλούνται, να το αντιμετωπίσουν με τις μέρες τους στη Θεσσαλονίκη, να φτάνουν στο τέλος τους.

Η Ασπασία επανεξετάζει την απόφασή της, αφού ο Σταύρος όσο και αν λέει πως είναι καλά, τελικά στρέφεται στο ποτό για παρηγοριά.

Η Μάρθα προσπαθεί, να ελέγξει την ένταση ανάμεσα στο Στάθη και την Πολυξένη, ενώ η Πολυξένη γνωρίζει καλύτερα τον Ηλία και δέχεται να παίξει στην επόμενη ταινία του Βαρελά. Η Μαγδαληνή συναντάει ξανά την Τζένη και μια νέα φιλία γεννιέται.

