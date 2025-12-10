Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ευανθία κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, απόψε στις 22:30 στον Alpha

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη και ο Απόστολος συμπαραστέκονται στην κρίση του γάμου της Νίτσας και του Χρήστου. Η Ιουλία και ο Φωκάς ανακοινώνουν στην Ευανθία και τον Κυριάκο, ότι μετακομίζουν στη Ρόδο, πυροδοτώντας την κατάσταση, για να ειπωθούν σκληρές αλήθειες.

Η Ασπασία διεκδικεί, να πάρει μαζί την ορχήστρα στο νέο μαγαζί της Ρόδου, όμως το μεγαλύτερό της πρόβλημα είναι η θλίψη του Σταύρου, όταν μαθαίνει την απόφασή της.

Η Πολυξένη διαμαρτύρεται έντονα, γιατί αισθάνεται άβολα στα γυρίσματα και νοσταλγεί το θέατρο. Ο Στάθης την αποπαίρνει και η εκείνη αποφασίζει να μην δώσει εξετάσεις στο εθνικό.

Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με τις επιφυλάξεις της μητέρας της σχετικά με τις επιλογές της. 

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Η Ευανθία μαθαίνει ότι Φωκάς και Ιουλία μετακομίζουν στη Ρόδο: 

Η πίεση στην Πολυξένη αποδίδει αλλά την πληγώνει: 

H Θεοδώρα ανακρίνει τον Ιάκωβο: 

 Δείτε εδώ το trailer: 

 

18:56 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

