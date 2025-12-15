Μερτς: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία είναι «ίσως η μεγαλύτερη διπλωματική δυναμική» – Ζελένσκι: «Επώδυνο το εδαφικό»

Οι συνομιλίες του Βερολίνου είναι «ίσως η μεγαλύτερη διπλωματική δυναμική» για την ειρήνευση, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται από χθες στην γερμανική πρωτεύουσα και ευχαρίστησε για αυτό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έδωσε πέντε βασικά σημεία – προϋποθέσεις ενδεχόμενης συμφωνίας.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εγγυάται την κυριαρχία της Ουκρανίας, ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για αυτήν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο καγκελάριος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αυτό που έχουν θέσει στο τραπέζι οι ΗΠΑ εδώ στο Βερολίνο όσον αφορά τις νομικές και υλικές εγγυήσεις είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», ανέφερε και τόνισε ότι «εργαζόμαστε μαζί για την κατάπαυση του πυρός — Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί».

Η κατάπαυση του πυρός δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα και τη δύναμη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και «θα πρέπει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και να επιτρέψει και να προωθήσει την ανοικοδόμησή της», υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τώρα μια ευκαιρία για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, «αυτός ο σπόρος είναι ακόμα μικρός, αλλά η ευκαιρία είναι πραγματική».

Οι κωλυσιεργίες της Μόσχας

Ο κ. Μερτς δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ακόμη απόψε «να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο και να ενισχύσουμε τη συμμαχία μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης», ενώ, αναφερόμενος στη Ρωσία, σημείωσε ότι «θέλουμε να την πείσουμε να σταματήσει τις τακτικές κωλυσιεργίας και να προχωρήσει προς μια κατάπαυση του πυρός». Οι Ευρωπαίοι «θα διατηρήσουμε και θα αυξήσουμε την πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Γερμανο-ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ, ο καγκελάριος Μερτς είχε αναφερθεί εκ νέου στην πρότασή του για χρήση των «παγωμένων» εντός ΕΕ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, απευθύνοντας δραματική έκκληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν για την αποδέσμευσή τους στην προσεχή σύνοδο κορυφής. «Αυτό θα στείλει ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα, ότι η συνέχιση αυτού του πολέμου είναι άσκοπη», επισήμανε και δήλωσε ότι ο ίδιος εργάζεται «σε διάφορα πεδία» προκειμένου να διασφαλίσει ότι η σύνοδος θα καταλήξει σε συμφωνία επί του θέματος την Πέμπτη ή, εάν χρειαστεί, την Παρασκευή.

Έκανε μάλιστα λόγο για «βασικό ζήτημα» όσον αφορά την ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν δεν το κάνουμε, η ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληγεί σοβαρά για χρόνια, αν όχι για περισσότερο και θα δείξουμε στον κόσμο ότι, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας, είμαστε ανίκανοι να σταθούμε ενωμένοι και να δράσουμε για να υπερασπιστούμε την πολιτική μας τάξη σε αυτήν την ευρωπαϊκή ήπειρο», προειδοποίησε.

Μετά την ομιλία του, την οποία παρακολούθησε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν, με τον κ. Μερτς να είναι εμφανώς συγκινημένος.

«Θα βοηθήσουν οι ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει επώδυνο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν την Ουκρανία να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια δίκαιη συνεργασία που θα οδηγήσει σε μια ισχυρή ειρηνευτική συμφωνία και ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο χρειάζεται μια σαφή κατανόηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους του, πριν λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την πρώτη γραμμή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε. «Έχω δει τις λεπτομέρειες» και «φαίνονται αρκετά καλές, παρόλο που είναι μόνο ένα πρώτο προσχέδιο», συνέχισε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)