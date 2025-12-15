Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στο «Χωριό των Μαγεμένων» – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, Χωριό των Μαγεμένων

Με πλούσια εδέσματα, ζεστό κρασί και ζεστασιά στις καρδιές των παρευρισκομένων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (14/12), η τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που στολίζει το «Χωριό των Μαγεμένων».

Το δέντρο, ύψους περίπου 12 μέτρων, προερχόμενο από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο και είναι ορατό σχεδόν από ολόκληρη την περιοχή της Αριστοτέλους.

Το εορταστικό σκηνικό συμπλήρωσαν χορευτικά συγκροτήματα από περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και το γνωστό μουσικό σχήμα των Χάλκινων της Γουμένισσας.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χωριό των Μαγεμένων», που διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υποδέχεται μικρούς και μεγάλους καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινές 12:00–23:00, ενώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες 10:00–23:00.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν άκρως εορταστικό χώρο, όπου λειτουργεί χριστουγεννιάτικη αγορά, και να απολαύσουν γεύσεις και προϊόντα κάθε είδους. Ο Άη Βασίλης, το Λούνα Πάρκ με καρουζέλ, τρενάκι, παγοδρόμιο, συγκρουόμενα και πλήθος παιχνιδιών, καθώς και ξωτικά, καλικάντζαροι και πολλές ακόμα εκπλήξεις, περιμένουν τους επισκέπτες με χαρά. Το face painting, καθώς και πολλές ακόμη δραστηριότητες, υπόσχονται να χαρίσουν χαμόγελα και μοναδικές στιγμές σε όλους.

Το «Χωριό των Μαγεμένων» επιστρέφει για να δώσει χρώμα, ζωντάνια και εορταστικό παλμό στην πόλη, μετατρέποντας το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε σημείο συνάντησης για όλη την οικογένεια. Είναι κάλεσμα γιορτής και συμμετοχής, αναδεικνύει το πνεύμα των Χριστουγέννων και ενώνει μικρούς και μεγάλους σε μια κοινή εμπειρία χαράς.

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, Χωριό των Μαγεμένων

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το χρόνιο ροχαλητό να αποτελέσει ένδειξη κινδύνου για την καρδιά; Τι λένε οι ειδικοί

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

ΟΠΕΚΑ: Ποιο επίδομα αυξάνεται από τον επόμενο μήνα και γιατί

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Έως το τέλος του έτους η οικονομική στήριξη 187 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους – Όλα όσα είπε ο Πρωτοψάλτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:20 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Φοινικούντα: Αρνούνται τις κατηγορίες οι 2 συλληφθέντες – «Θέλω να συμβάλλω στην αποκάλυψη της αλήθειας» λέει ο ανιψιός του θύματος 

Οι φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, απολογήθηκαν σή...
18:51 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη – Πέθανε η μητέρα του

Βαρύ πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς απεβίωσε σήμερα στην οικία της η μητέρα του και σύ...
18:24 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Άνδρας έβαλε με τη βία την σύντροφό του μέσα σε αυτοκίνητο και την απείλησε με ψεύτικο όπλο 

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφ...
18:03 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Εντοπίστηκε στίγμα του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί μέσω νέας τεχνολογίας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

Παρατείνεται η αγωνία για την τύχη του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα