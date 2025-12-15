Ουκρανία: Έπληξε ρωσικό υποβρύχιο στο Νοβορισίσκ με υποθαλάσσιο drone – ΒΙΝΤΕΟ

Η υπηρεσία ασφαλείας στην Ουκρανία ανέλαβε τη Δευτέρα την ευθύνη για μια «ειδική επιχείρηση» που, όπως δήλωσε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα ρωσικό υποβρύχιο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, ένα σημαντικό ναυτικό κέντρο στην ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στους Financial Times ότι η υπηρεσία είχε αναπτύξει υποβρύχια drones σε συνεργασία με το ουκρανικό ναυτικό για να χτυπήσει το ρωσικό υποβρύχιο κλάσης Kilo, γνωστό ως 636.3 Varshavyanka.

Με το όνομα «Sub Sea Baby» — από το όνομα του αρχηγού της SBU, υποστράτηγου Vasyl Malyuk, το οποίο μεταφράζεται από τα ουκρανικά ως «μωρό» — τα υποβρύχια είναι τα πιο πρόσφατα πολεμικά πλοία στο συνεχώς αυξανόμενο οπλοστάσιο της Ουκρανίας.

Η επίθεση έλαβε χώρα εν μέσω έντονων διπλωματικών προσπαθειών και σε μια κρίσιμη στιγμή της τελευταίας γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Βερολίνο.

Οι ουκρανικές επιθέσεις

Η Ουκρανία συνεχίζει να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων πετρελαίου, καθώς και σε στρατιωτικούς στόχους, όπως αεροδρόμια και πολεμικά πλοία, για να δείξει ότι εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί στον εισβολέα της. Η Ρωσία έχει επίσης εντείνει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της και έχει κατακτήσει κάποια εδάφη κατά μήκος της 1.000 χλμ. μετώπου στην Ουκρανία.

Η SBU ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι τα αεροσκάφη μακράς εμβέλειας της Ουκρανίας επιτέθηκαν για τρίτη φορά σε πετρελαϊκές πλατφόρμες της ρωσικής Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό. Η FT δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις επιθέσεις.

Η Ουκρανία άνοιξε πρόσφατα ένα νέο μέτωπο επίθεσης κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της.

Το ρωσικό υποβρύχιο φέρεται να μετέφερε πυραύλους κρουζ Kalibr, τους οποίους η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει σε καταστροφικές επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών στόχων σε όλη την Ουκρανία. Η SBU δήλωσε ότι το υποβρύχιο «τέθηκε εκτός λειτουργίας» ως αποτέλεσμα της έκρηξης. Η FT δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό.

Τα υποβρύχια της κλάσης Kilo έχουν αξία περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Λόγω των διεθνών κυρώσεων και της περιορισμένης πρόσβασης σε εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας, η SBU εκτίμησε ότι το κόστος κατασκευής ενός νέου αντίστοιχου υποβρυχίου θα μπορούσε να φτάσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ έχει αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, μετά από μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων με ναυτικά drones και πυραύλους, μεταξύ άλλων και στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, οι οποίες ανάγκασαν πολλά πλοία να μεταφερθούν σε ρωσικά λιμάνια.

Οι ρωσικές αρχές δεν σχολίασαν αμέσως την επίθεση.