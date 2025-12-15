Φάμελλος: «Φτωχοί οι πολίτες, πλούσια τα καρτέλ και οι γαλάζιες ακρίδες – Κ. Θεοδωρικάκο είστε υπουργός ακρίβειας»

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε «γενικόλογη διακήρυξη προθέσεων» τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «κοροϊδία» και αδιέξοδο των αγροτών.
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι «με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κοινωνία έχει γονατίσει και δεν μπορεί να ανασάνει» λόγω της ακραίας ακρίβειας και της υπερφορολόγησης.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «σκάνδαλα με τις ‘γαλάζιες ακρίδες’», υποστηρίζοντας ότι «το βιός του ελληνικού λαού το κλέβουν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’» από διάφορους οργανισμούς.
Για «γενικόλογη διακήρυξη προθέσεων» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας από το βήμα της Βουλής τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες. Όπως είπε, «η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στον τοίχο κυριολεκτικά, για τα θέματα που έχουν δίκαια βγάλει τους αγρότες στο δρόμο, για το κόστος παραγωγής, της ενέργειας και τον ΕΛΓΑ».

«Αλλά δεν ακούσαμε καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Λόγια του αέρα, κυριολεκτικά. Συνεχίζει η κυβέρνηση την κοροϊδία, όπως έκανε το πρωί, που έστειλε ο κ. Τσιάρας τους αγρότες στη ΔΕΗ, για το θέμα του αγροτικού ρεύματος. Στη ΔΕΗ, που αισχροκερδεί με τις πλάτες της κυβέρνησης», σημείωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει φέρει τους αγρότες σε «αδιέξοδο» και έχει οδηγήσει «στην ερήμωση της υπαίθρου τα τελευταία έξι χρόνια». «Πρέπει να εφαρμόσετε λύσεις τώρα. Φτάνουν πια τα λόγια», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο θέμα της ακρίβειας, σχολίασε πως «με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κοινωνία έχει γονατίσει και δεν μπορεί να ανασάνει», καλώντας τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκος να «απολογηθεί».

«Η ακραία ακρίβεια και από την άλλη μεριά η υπερφορολόγηση, με τους άδικους έμμεσους φόρους, έχουν οδηγήσει στην ολοένα και αυξανόμενη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας», είπε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι «βάζει πλάτη στα υπερκέρδη των τραπεζών, της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας». «Οι τράπεζες και η ΔΕΗ, το πρώτο δεκάμηνο του 2025, έχουν καταγράψει 5,5 δισ. ευρώ κέρδη. Ψάχνετε να βρείτε τον ένοχο;», διερωτήθηκε.

Απευθυνόμενος στον Τάκη Θεοδωρικάκο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με την ακρίβεια, αντίθετα, προστατεύει «την αισχροκέρδεια των μεγάλων», κάνοντας λόγο για «μια περίοδο κοινωνικής βαρβαρότητας» και επαναφέροντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα και η μείωση του ΕΦΚ.

«Στηρίζετε την ακρίβεια, στηρίζετε τους μεσάζοντες, όπως στηρίζετε και τα σκάνδαλα με τις ‘γαλάζιες ακρίδες’. Διότι το βιός του ελληνικού λαού το κλέβουν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την ανακύκλωση, κ. Θεοδωρικάκο, όπου και εκεί υπάρχουν ποινικές ευθύνες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Τα ‘γαλάζια παιδιά’ τρώνε με χρυσά κουτάλια και αυτά τα λεφτά λείπουν από όλα τα νοικοκυριά. Λείπουν, όμως, και από την πατρίδα μας», κατέληξε.

