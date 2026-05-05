Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Γάζι – Αναφορές για έναν τραυματία

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Αστυνομία Περιπολικό

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.gr, έπεσαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια συμπλοκής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Οι δράστες διέφυγαν από την περιοχή με ένα μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Πηγές τονίζουν ότι οι δράστες φέρονται κατευθύνονται από την Αμμουδάρα προς την πόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Αναφορές ότι είχε προηγηθεί τροχαίο

Άλλες πληροφορίες, που επικαλείται η ιστοσελίδα cretalive.gr, αναφέρουν ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα ύστερα από τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα. Ακολούθησε λογομαχία και ένας εκ των οδηγών, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε.

19:28 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Βεντέτα στην Κρήτη: Ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα – Εκτέλεσε τον οδηγό που σκότωσε τον γιο του σε τροχαίο

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το απόγευμα τη...
