Μάριο Πινέιδα: Ο αμυντικός του Ισημερινού σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση στη Γκουαγιακίλ

  • Σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού προκάλεσε ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη έπειτα από επίθεση στη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ.
  • Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα. Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο, δηλώνοντας ότι «η τραγική αυτή είδηση έχει συγκλονίσει όλα τα μέλη της οικογένειας του συλλόγου».
  • Η αστυνομία του Ισημερινού διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης. Ο Πινέιδα είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ισημερινού (2015-2021) και είχε αγωνιστεί και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού προκάλεσε ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη έπειτα από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης. «Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ ενημερώνει, με βαθιά θλίψη, ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας Μάριο Πινέιδα, γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του», ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «η τραγική αυτή είδηση έχει συγκλονίσει όλα τα μέλη της οικογένειας του συλλόγου».

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Ο Πινέιδα είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ισημερινού την περίοδο 2015-2021, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε.

