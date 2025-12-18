Τηλεθέαση (17/12): Η μάχη στην prime time ζώνη

Στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,6%, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,3%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε και πάλι το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 21,3%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 20,6%. Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το Grand Hotel και το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο τηλεοπτικό κοινό.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Αλ Τσαντίρι Νιουζ 20,6% Άγιος Έρωτας 16,3% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 11,4% GNTM 11,1% Τότε και τώρα 10,9% Grand Hotel 9% Παιχνίδια Εκδίκησης 6,4% Καλά θα πάει κι αυτό 2,6% Το παιδί 2,6% Real View 1,8%

Γενικό Σύνολο