Τηλεθέαση (17/12): Η μάχη στην prime time ζώνη

Στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,6%, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,3%.
Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε και πάλι το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 21,3%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 20,6%. Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το Grand Hotel και το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο τηλεοπτικό κοινό.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|20,6%
|Άγιος Έρωτας
|16,3%
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|11,4%
|GNTM
|11,1%
|Τότε και τώρα
|10,9%
|Grand Hotel
|9%
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|6,4%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|2,6%
|Το παιδί
|2,6%
|Real View
|1,8%
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|21,3%
|Άγιος Έρωτας
|20,6%
|Grand Hotel
|14,2%
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|14,1%
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|10,3%
|GNTM
|8,2%
|Τότε και τώρα
|8%
|Το παιδί
|2,4%
|Real View
|1,8%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|1,8%