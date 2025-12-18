Τηλεθέαση (17/12): Η μάχη στην prime time ζώνη

Σύνοψη από το

  • Την πρωτιά στην τηλεθέαση, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, κατέκτησε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,6% και 21,3% αντίστοιχα.
  • Ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο βρέθηκε πολύ κοντά στην κορυφή με 20,6%.
  • Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το Grand Hotel και το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (17/12): Η μάχη στην prime time ζώνη

Στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,6%, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,3%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε και πάλι το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 21,3%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 20,6%. Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το Grand Hotel και το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο τηλεοπτικό κοινό.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Αλ Τσαντίρι Νιουζ 20,6%
Άγιος Έρωτας 16,3%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 11,4%
GNTM 11,1%
Τότε και τώρα 10,9%
Grand Hotel 9%
Παιχνίδια Εκδίκησης 6,4%
Καλά θα πάει κι αυτό 2,6%
Το παιδί 2,6%
Real View 1,8%

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Αλ Τσαντίρι Νιουζ 21,3%
Άγιος Έρωτας 20,6%
Grand Hotel 14,2%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,1%
Παιχνίδια Εκδίκησης 10,3%
GNTM 8,2%
Τότε και τώρα 8%
Το παιδί 2,4%
Real View 1,8%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,8%

