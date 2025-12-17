Τηλεθέαση (16/12): Δυνατές μονομαχίες στην Prime Time

Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης κατακτά το «Μια νύχτα μόνο» με 14%, με το Porto Leone και τον Άγιο Έρωτα να ακολουθούν πολύ κοντά. Ικανοποιητικές επιδόσεις σημειώνουν επίσης η Φάρμα, το Grand Hotel και η Γη της Ελιάς, ενώ χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν το The Wall, το Real View, Το παιδί και το Καλά θα πάει κι αυτό.
Στο γενικό σύνολο, την κορυφή καταλαμβάνει η Γη της Ελιάς με 17,3%.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Μια νύχτα μόνο
|14%
|Porto Leone
|13,1%
|Άγιος Έρωτας
|12,1%
|Φάρμα
|11%
|Grand Hotel
|9,9%
|Γη της Ελιάς
|9,5%
|The Wall
|5,9%
|Real View
|2,7%
|Το παιδί
|2,4%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|1,9%
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Γη της Ελιάς
|17,3%
|Μια νύχτα μόνο
|16,4%
|Άγιος Έρωτας
|16,2%
|Grand Hotel
|14,5%
|Porto Leone
|12,9%
|Φάρμα
|9,5%
|The Wall
|5,3%
|Το παιδί
|2,4%
|Real View
|2,2%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|1,7%