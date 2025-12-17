Τηλεθέαση (16/12): Δυνατές μονομαχίες στην Prime Time

Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης κατακτά το «Μια νύχτα μόνο» με 14%, με το Porto Leone και τον Άγιο Έρωτα να ακολουθούν πολύ κοντά. Ικανοποιητικές επιδόσεις σημειώνουν επίσης η Φάρμα, το Grand Hotel και η Γη της Ελιάς, ενώ χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν το The Wall, το Real View, Το παιδί και το Καλά θα πάει κι αυτό.

Στο γενικό σύνολο, την κορυφή καταλαμβάνει η Γη της Ελιάς με 17,3%.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Μια νύχτα μόνο 14% Porto Leone 13,1% Άγιος Έρωτας 12,1% Φάρμα 11% Grand Hotel 9,9% Γη της Ελιάς 9,5% The Wall 5,9% Real View 2,7% Το παιδί 2,4% Καλά θα πάει κι αυτό 1,9%

Γενικό Σύνολο