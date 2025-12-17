Τηλεθέαση (16/12): Δυνατές μονομαχίες στην Prime Time

Σύνοψη από το

  • Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης κατακτά το «Μια νύχτα μόνο» με 14%.
  • Στο γενικό σύνολο, την κορυφή καταλαμβάνει η Γη της Ελιάς με 17,3%.
  • Το Porto Leone και ο Άγιος Έρωτας ακολουθούν πολύ κοντά το προβάδισμα στο δυναμικό κοινό, ενώ ικανοποιητικές επιδόσεις σημειώνουν επίσης η Φάρμα και το Grand Hotel.
Enikos Newsroom

Media

Μια νύχτα μόνo: Η Αρετή παλεύει να κρατήσει κρυφό το μυστικό της

Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης κατακτά το «Μια νύχτα μόνο» με 14%, με το Porto Leone και τον Άγιο Έρωτα να ακολουθούν πολύ κοντά. Ικανοποιητικές επιδόσεις σημειώνουν επίσης η Φάρμα, το Grand Hotel και η Γη της Ελιάς, ενώ χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν το The Wall, το Real View, Το παιδί και το Καλά θα πάει κι αυτό.

Στο γενικό σύνολο, την κορυφή καταλαμβάνει η Γη της Ελιάς με 17,3%.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 14%
Porto Leone 13,1%
Άγιος Έρωτας 12,1%
Φάρμα 11%
Grand Hotel 9,9%
Γη της Ελιάς 9,5%
The Wall 5,9%
Real View 2,7%
Το παιδί 2,4%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,9%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Γη της Ελιάς 17,3%
Μια νύχτα μόνο 16,4%
Άγιος Έρωτας 16,2%
Grand Hotel 14,5%
Porto Leone 12,9%
Φάρμα 9,5%
The Wall 5,3%
Το παιδί 2,4%
Real View 2,2%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,7%

