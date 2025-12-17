Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό – Βροχερά τα Χριστούγεννα, κρύο και χιόνια την Πρωτοχρονιά

Σύνοψη από το

  • Από το Σάββατο το μεσημέρι αλλάζει όλο το σκηνικό του καιρού, καθώς ο αντικυκλώνας σπάει και μπαίνουν στο προσκήνιο κακοκαιρίες.
  • Έντονα φαινόμενα αναμένονται από το ύψος της Λαμίας και νοτιότερα, με τις περισσότερες βροχές να δέχονται περιοχές όπως η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και η Αττικοβοιωτία.
  • Τα Χριστούγεννα θα χαρακτηριστούν από βροχές και χιόνια στα βουνά, ενώ προς την Πρωτοχρονιά αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Παραμένει ίδιο το σκηνικό του καιρού μέχρι και την Παρασκευή όπου ο αντικυκλώνας σπάει και κακοκαιρίες μπαίνουν στο προσκήνιο.

Από το Σάββατο το μεσημέρι, σύμφωνα με το μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος μετέδωσε τη νέα πρόγνωση στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολολυθά, αλλάζει όλο το σκηνικό και θα δούμε βροχές και καταιγίδες, που θα εστιάζονται κυρίως στη Δυτική, Κεντρική, Ανατολική και στα νότια.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα από το ύψος της Λαμίας και νοτιότερα. Επομένως, κεντρικό και νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου με έμφαση θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, η Αττικοβοιωτία και η Εύβοια φαίνεται ότι θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και τα πιο ισχυρά φαινόμενα.

Ανοίγει στην ουσία ο δρόμος έπειτα από αυτή την κακοκαιρία να ακολουθήσουν και άλλα συστήματα κακοκαιρίες που θα δώσουν βροχές και χιόνια ακόμη και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αν συνεχίσουν έτσι τα προγνωστικά θα πάμε σε αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο μοτίβο. Μάλιστα τα Χριστούγεννα θα δούμε αρκετές βροχές και χιόνια στα βουνά ενώ προς την Πρωτοχρονιά θα πέφτει η θερμοκρασία και θα δούμε ίσως χιόνια και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

 

