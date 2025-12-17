Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Δεν ψήφισε στον προϋπολογισμό για να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα – «Μείζονος πολιτικής σημασίας η μεγάλη συγκέντρωση που έκανε»

  • Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δεν ψήφισε στον προϋπολογισμό στη Βουλή, προκειμένου να παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Η κίνησή του προκάλεσε ενόχληση στην Κουμουνδούρου.
  • Ο κ. Παναγιωτόπουλος εξήγησε την απουσία του, δηλώνοντας πως «ήταν μείζονος πολιτικής σημασίας η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και η μεγάλη συγκέντρωση που έκανε». Τόνισε επίσης ότι «Δεν είναι μία ψήφος το κοινοβούλιο, είναι η καθημερινή σου παρουσία».
  • Ο βουλευτής θεωρεί ταυτόσημα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, επιμένοντας ότι διαμορφώνεται ένας νέος πόλος της προοδευτικής παράταξης.
Την ώρα της ολοκλήρωσης της συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε στην Πάτρα το βιβλίο του “Ιθάκη”. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, ο οποίος αποφάσισε να μην ψηφίσει στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, για να βρίσκεται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον Μαδούρο με τον «πλήρη αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων – Το «κλεμμένο» πετρέλαιο που τροφοδοτεί τη ρητορική του

O κ. Παναγιωτόπουλος κάθισε στη δεύτερη σειρά του «Royal»,  όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της «Ιθάκης», προκαλώντας όπως ήταν λογικό ενόχληση στην Κουμουνδούρου.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε στην εκπομπή του OPEN “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, και εξήγησε τον λόγο της απουσίας του από τη βουλή το βράδυ της Τρίτης. Όπως είπε, μετείχε τις προηγούμενες μέρες στη διαδικασία και με τις τοποθετήσεις του παρακολούθησε όλο τον προϋπολογισμό, ενώ άλλοι βουλευτές δεν το έκαναν.  «Ήταν μείζονος πολιτικής σημασίας η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και η μεγάλη συγκέντρωση που έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

«Στα λόγια είναι κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Μήπως μπορούμε να αλλάξουμε κάποιον κωδικό; Τίποτα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.    «Τοποθετούμαι και μάχομαι στη Βουλή. Δεν είναι μία ψήφος το κοινοβούλιο, είναι η καθημερινή σου παρουσία». Ερωτηθείς για ποιον μάχεται, για τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής είπε ότι τα θεωρεί αυτά τα δύο «ταυτόσημα». Διαμορφώνεται ένας νέος πόλος της προοδευτικής παράταξης που έρχεται να συσπειρώσει ευρύτατες δυνάμεις, τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ότι προχωρά καθημερινά σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, και σημείωσε ότι δεν ακυρώνει τη δουλειά που κάνει η μη συμμετοχή του στην ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού.  Επίσης, πρόσθεσε πως το να απέχεις από την ψηφοφορία είναι πολιτική στάση.

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο Γυμνάσιο μετά την επίθεση με μαχαίρι

Στην παρουσίαση της «Ιθάκης» παρευρέθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας. Ο κ. Ζαμπάρας καθόταν επίσης στις πρώτες σειρές, ωστόσο ψήφισε στον προϋπολογισμό, με επιστολική ψήφο.

 

 

 

 

 

