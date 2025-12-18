Bryan Johnson: Ο biohacker ισχυρίζεται ότι θα είναι αθάνατος σε 15 χρόνια… καθώς επιτέλους «ανακαλύπτει» το μυστικό της αιώνιας ζωής

Ο biohacker Bryan Johnson ισχυρίζεται ότι θα «επιτύχει την αθανασία» μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Ο 48χρονος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι βιολογικά νεότερος πάνω από μια δεκαετία, έγραψε αυτή την εβδομάδα στο X ότι με κάθε χρόνο που περνάει, «παραμένει στην ίδια βιολογική ηλικία».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία της ζωής στη Γη, μέσα σε μόλις 24 μήνες, άνοιξε το παράθυρο για ένα συνειδητό ον να αγωνιστεί ρεαλιστικά» για να ζήσει για πάντα.

Ο Johnson είπε ότι ελπίζει να επιτύχει την αθανασία μέχρι το 2039, όταν θα είναι χρονολογικά 62 ετών. Ενώ παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει ακριβώς πώς να το κάνει αυτό, σημείωσε όμως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι ένας βασικός παράγοντας.

Έγραψε συγκεκριμένα: «Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πώς θα επιτευχθεί η αθανασία το 2039… αλλά γνωρίζουμε ότι η αθανασία είναι δυνατή επειδή η φύση την έχει ήδη λύσει. Δεν πρόκειται για πρόβλημα φυσικής όπως η προσπάθεια να ταξιδέψει κανείς με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, είναι ένα πρόβλημα βιολογικής μηχανικής που η εξέλιξη έχει λύσει πολλές φορές».

Ο Bryan Johnson συνέχισε: «Το 2039 είναι ένας λογικός στόχος λόγω του επιταχυνόμενου ρυθμού καινοτομίας που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνεται από βοηθός σε επιστήμονα. Ενισχύει τους τρέχοντες ερευνητές με προηγουμένως αδιανόητες δυνατότητες για την ενίσχυση της ανακάλυψης και της ανάπτυξης».

I’m going to try and achieve immortality by 2039. One year of time passes and I remain the same biological age. I invite you to join me. The search for the fountain of youth is the oldest story ever told. It’s been the dream of dreamers for millennia but always painfully out… pic.twitter.com/BwrU1ckOi6 — Bryan Johnson (@bryan_johnson) December 16, 2025

«Αυτό, σε συνδυασμό με την βελτιωμένη μέτρηση βιοδεικτών, δημιουργεί ένα κλειστό σύστημα βελτίωσης που θα επιταχύνει δραματικά τα πράγματα» τόνισε.

Ο Johnson έχει προκαλέσει εδώ και καιρό διαμάχες για τις δαπανηρές και παράξενες μεθόδους του, αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, για τη μείωση της βιολογικής του ηλικίας, όπως η λήψη μεταγγίσεων αίματος από τον έφηβο γιο του και η μέτρηση των στύσεών του τη νύχτα.

Ισχυρίζεται ότι τα τελευταία έξι χρόνια, το σώμα του «λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδα ελίτ 18χρονων», συμπεριλαμβανομένης της υγείας της καρδιάς, της γονιμότητας και των ορμονικών επιπέδων.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ο εγκέφαλός του είναι «ανατομικά 42 ετών» και ότι έχει ήπια έως μέτρια απώλεια ακοής στο αριστερό του αυτί.

Για να υποστηρίξει τη θεωρία του περί αθανασίας έως το 2039, ο Τζόνσον έδωσε αρκετά παραδείγματα ζώων που είναι «ουσιαστικά αγέραστα» και «αθάνατα», συμπεριλαμβανομένης της μέδουσας Turritopsis dohrnii, η οποία μπορεί να επαναφέρει τα κύτταρά της σε νεανική κατάσταση, και της ύδρας του γλυκού νερού, ενός θαλάσσιου πλάσματος που αναγεννά τα κύτταρα.

Ο Τζόνσον ισχυρίζεται ότι μείωσε τη βιολογική του ηλικία μετρώντας «τη βιολογική ηλικία κάθε οργάνου».