Bryan Johnson: Η πρωινή ρουτίνα 14 βημάτων που ακολουθεί – Άσκηση, 91 χάπια, λαχανικά και gadget υψηλής τεχνολογίας

Ο 47χρονος μεγιστάνας της τεχνολογίας που έγινε βιοχάκερ Bryan Johnson είναι σε μια προσπάθεια να εξαπατήσει τον θάνατο και η πρωινή του ρουτίνα ξεκινά πριν καν πιούν οι περισσότεροι από εμάς το πρώτο φλιτζάνι καφέ.

Ο Bryan Johnson τηρεί πιστά ένα σχολαστικό σχήμα 91 συμπληρωμάτων, με πολλά γεύματα μέσα στην ημέρα και μια ρουτίνα αντιγήρανσης που μπορεί να ακούγεται περισσότερο σαν πλοκή επιστημονικής φαντασίας παρά με πραγματικότητα. Και τα κάνει όλα πριν το ρολόι χτυπήσει μεσημέρι.

Ο επιχειρηματίας με έδρα την Καλιφόρνια, ο οποίος έχει πυροδοτήσει λατρεία με το ακραίο σχέδιο μακροζωίας του «Project Blueprint», πρόσφερε μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix « Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever».

Αρχίζει στις 4:30 το πρωί

Ο Johnson ισχυρίζεται ότι κάνει περισσότερα από 100 διαφορετικά πράγματα καθημερινά για να βελτιστοποιήσει την «ιδανική κατάσταση» του σώματός του. Και όλα ξεκινούν στις 4:30 π.μ.

Όπως οι περισσότεροι από εμάς, ο Johnson ξεκινά τη μέρα του στο μπάνιο. Αλλά εκεί τελειώνουν οι ομοιότητες με τους… απλούς θνητούς.

Δεδομένου ότι έχει ξυπνήσει πριν από την αυγή, ο λάτρης του biohacking ανάβει μια ειδική λάμπα που μιμείται το φυσικό φως του ήλιου και την αφήνει από πάνω του για τρία ή τέσσερα λεπτά.

Αυτό το τελετουργικό βασίζεται στη φωτοθεραπεία, η οποία αντιμετωπίζει τα συμπτώματα της εποχικής συναισθηματικής διαταραχής και της κατάθλιψης δίνοντας σήμα στον εγκέφαλο να ρυθμίσει την παραγωγή ορμονών όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη, που επηρεάζουν τη διάθεση και τον ύπνο, αντίστοιχα.

Η πρακτική θεωρείται επίσης ότι μειώνει τη φλεγμονή και διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που είναι υπεύθυνη για το νεότερο δέρμα που μειώνεται με την ηλικία.

Μόλις ρουφήξει λίγο… ήλιο, ο Johnson βγάζει τρία χάπια που μπορεί να σας φαίνονται γνωστά: βιταμίνη C, απαραίτητη για την ανάπτυξη και επισκευή των ιστών, αίμη και σίδηρο, που είναι ζωτικής σημασίας για μια σειρά σωματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς οξυγόνου από τους πνεύμονες σε κάθε κύτταρο του σώματος.

Ακολουθεί έλεγχος θερμοκρασίας. Στο ντοκιμαντέρ, ο Johnson χρησιμοποιεί ένα θερμόμετρο αυτιού και καταγράφει μια ψυχρή θερμοκρασία 94,9 °F (34,9 βαθμοί Κελσίου) – μια ήπια υποθερμική κατάσταση που είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο 98,6 °F (37 βαθμοί Κελσίου).

Το επόμενο βήμα στην αναζήτηση της αναστροφής της ηλικίας του Johnson είναι η θεραπεία μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού. Αυτό το κάνει κολλώντας τη συσκευή Parasym, η οποία στέλνει στοχευμένες ηλεκτρικές ώσεις μέσω του αυτιού του για να τονώσει το πνευμονογαστρικό νεύρο.

Ο στόχος είναι να κάνει το σώμα του «πιο ψυχρό». Μελέτες υποδεικνύουν ότι η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, να βελτιώσει τον ύπνο, να μειώσει τον πόνο, να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να αυξήσει τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, που είναι ένας βιοδείκτης βελτίωσης της υγείας.

Ο Johnson καταπίνει άλλα 54 συμπληρώματα, συμπεριλαμβανομένων των φλαβανολών κακάο (για την ενίσχυση της υγείας του εγκεφάλου και της καρδιάς), το σκόρδο (για τη χοληστερόλη και το ανοσοποιητικό) και το ashwagandha (για την ανακούφιση από το στρες και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης). Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, ο Johnson αναφέρει επίσης τη λήψη του ανοσοκατασταλτικού ραπαμυκίνη, το οποίο λαμβάνουν οι ασθενείς με μεταμόσχευση για να βοηθήσουν στην πρόληψη της απόρριψης οργάνων. Ωστόσο, το απέρριψε από την ρουτίνα του του λίγο μετά το γύρισμα λόγω παρενεργειών όπως δερματικές λοιμώξεις και αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Σε αυτό το σημείο, είναι ώρα για πρωινό. Ο φανατικός της μακροζωίας πίνει το ποτό του «Green Giant», γεμάτο με φύκια Chlorella, πλούσια σε βιταμίνες και ωμέγα-3, κρεατίνη, που βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, και σπερμιδίνη, έναν παράγοντα που καταπολεμά τον καρκίνο, αντιγηραντικό.

Καταπολέμηση της τριχόπτωσης

Για να αποφύγει τη φαλάκρα – ναι, ακόμη και η αθανασία δεν μπορεί να σώσει τη γραμμή των μαλλιών σας – ο Johnson φοράει ένα καπέλο θεραπείας με κόκκινο φως.

Αυτή η θεραπεία διάρκειας έξι λεπτών διεγείρει τους θύλακες των τριχών, προωθεί τη ροή του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής και (θεωρητικά) επιβραδύνει το γκριζάρισμα. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι μπορεί να αυξήσει την πυκνότητα των μαλλιών κατά 39% όταν χρησιμοποιείται με συνέπεια για 16 εβδομάδες. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, λέει ότι έχει δει σημαντικές βελτιώσεις στην αναστροφή της τριχοφυΐας του με το καπέλο, λέγοντας στους θεατές ότι θα έπρεπε «γενετικά» να είναι φαλακρός ενώ έχει γεμάτα μαλλιά.

Άσκηση, λαχανικά και gadget υψηλής τεχνολογίας

Στη συνέχεια, ο Johnson πηγαίνει στο γυμναστήριο για περίπου μία ώρα, κάνοντας ένα μείγμα ασκήσεων δύναμης, cardio, ευελιξίας και ισορροπίας. Σκεφτείτε: αντίστροφα push-up, pull-ups, squats, ασκήσεις δικέφαλου και 10 λεπτά έντονης διαλειμματικής προπόνησης HIIT (υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση).

Στις 9 το πρωί, είναι ώρα για το δεύτερο γεύμα της ημέρας: «μερικά κιλά λαχανικά». Μιλάμε για ένα ολόκληρο κεφάλι μπρόκολο, μανιτάρια shiitake, σκόρδο και — γιατί όχι; — μια κουταλιά της σούπας μαύρη σοκολάτα, μεταξύ άλλων συστατικών που καταπολεμούν την ηλικία.

Για επιδόρπιο, τρώει την περίφημη πουτίγκα του με ξηρούς καρπούς.

Ο φανατικός της μακροζωίας υποβάλλεται στη συνέχεια σε 12 λεπτά φωτοθεραπείας ολόκληρου του σώματος, η οποία λέει στους θεατές ότι υποτίθεται ότι «επιταχύνει την επούλωση».

Η έκθεση του σώματος σε χαμηλά μήκη κύματος κόκκινου και κοντινού υπέρυθρου φωτός έχει αποδειχθεί ότι διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνοντας την υγεία του δέρματος και μειώνοντας την εμφάνιση ρυτίδων και κηλίδων ηλικίας. Θεωρείται επίσης ότι βοηθά στη διαχείριση του πόνου, επιταχύνει την επούλωση των πληγών και αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας.

Ακόμα δεν έχει τελειώσει, ο Johnson ολοκληρώνει το πρωί του με ακουστική θεραπεία για να ενισχύσει την ακοή, ακολουθούμενο από το τελευταίο του γεύμα πριν το μεσημέρι: περισσότερα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρους και μούρα.

Σημειωτέον, ο Johnson ακολουθεί μια vegan διατροφή, με εξαίρεση τα πεπτίδια κολλαγόνου. Συνήθως καταναλώνει 2.250 θερμίδες την ημέρα, 130 γραμμάρια πρωτεΐνης, 206 υδατάνθρακες και 101 γραμμάρια λίπους.

Ακόμα περισσότερα χάπια

Τελειώνει με άλλα 34 χάπια, ανεβάζοντας το πρωινό του συνολικά σε 91. Αυτά περιλαμβάνουν την ακαρβόζη, για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Υαλουρονικό οξύ, για δέρμα και αρθρώσεις, και πιπερίνη κουρκουμά, για φλεγμονές και πέψη.

Και αυτό είναι λίγο πριν το μεσημέρι. Ο Τζόνσον έχει ένα πλήρες ρόστερ με δραστηριότητες όλη την ημέρα και μια εξίσου εντυπωσιακή ρουτίνα πριν από τον ύπνο πριν κοιμηθεί γύρω στις 20:30 – συνήθως αποκοιμιέται μέσα σε μόλις τρία λεπτά. Στόχος: επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής βιολογικής ηλικίας.

«Όπως ένα δέντρο έχει δαχτυλίδια, όλοι έχουμε μια υπογραφή στο σώμα μας της ηλικίας μας», υποστηρίζει ο Johnson. «Αφού έκανα το Blueprint τώρα για δύο χρόνια, έχω αντιστρέψει τη βιολογική μου ηλικία κατά 5,1 χρόνια».

Ο biohacker λέει ότι η ταχύτητα γήρανσής του είναι τώρα μόλις 0,69, που σημαίνει ότι για κάθε 12 μήνες, γερνάει μόλις 8 μήνες. Στην αρχή του Blueprint, η ταχύτητα γήρανσής του ήταν 1,03.

«Όσον αφορά το πόσο μακριά πάει αυτό», λέει ο Johnson, «είναι ανοιχτό. Θέλω να πάρω την ταχύτητα γήρανσής μου στο χαμηλότερο δυνατό νούμερο».

Σήμερα, ο Τζόνσον ξοδεύει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για το πρόγραμμα μακροζωίας του, το οποίο κάποτε περιλάμβανε την ανταλλαγή αίματος με τον 17χρονο γιο του .

Για όσους είναι αρκετά γενναίοι να ακολουθήσουν τα βήματά του, ο Johnson έχει δημοσιεύσει όλες τις μεθόδους του στο διαδίκτυο δωρεάν. Πουλάει επίσης τα συμπληρώματά του και άλλα εργαλεία βιοχακινγκ στον ιστότοπό του.