Bryan Johnson: Ο γκουρού της αντιγήρανσης αποκαλύπτει πώς αντέστρεψε την τριχόπτωση – Τα μυστικά κατά της φαλάκρας

Ο Bryan Johnson, ο 46χρονος εκατομμυριούχος και πρωτοπόρος στην έρευνα κατά της γήρανσης, μοιράστηκε πρόσφατα την εκπληκτική του μεταμόρφωση στα social media, αποκαλύπτοντας πώς αντέστρεψε την φαλάκρα και επανέφερε το φυσικό χρώμα των μαλλιών του σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Μέσα από ένα νήμα στο X, ο Johnson αποκάλυψε την ολοκληρωμένη αγωγή του για την πρόληψη της τριχόπτωσης και τη διατήρηση των πλούσιων μαλλιών. Παρόλο που αναμενόταν να είναι φαλακρός μέχρι τώρα, χάρη στις διατροφικές, τοπικές και ελαφριές θεραπείες πέτυχε την αξιοσημείωτη μεταμόρφωσή του. Ο εκατομμυριούχος ενθάρρυνε επίσης τους άνδρες να ενεργήσουν νωρίς και να λάβουν προληπτικά μέτρα για να διατηρήσουν τα μαλλιά τους, επιμένοντας ότι είναι δυνατό να διατηρηθεί μια γεμάτη κόμμωση «μέχρι τα 40 σας και μετά».

”Γενετικά, θα έπρεπε να είμαι φαλακρός. Άρχισα να χάνω τα μαλλιά μου και να γκριζάρω στα τέλη της δεκαετίας των 20 μου. Τώρα, στα 47 μου, έχω γεμάτα μαλλιά και το ~70% του γκρίζου μου έχει φύγει. Να πώς το έκανα», έγραψε στο X.

Genetically, I should be bald.

I started to lose my hair and go gray in my late 20s.

Now, at 47, I’ve got a full head of hair and ~70% of my gray is gone.

Here how I did it.. 🧵 pic.twitter.com/VLuCVwTeMM

— Bryan Johnson /dd (@bryan_johnson) October 22, 2024