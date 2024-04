Ο ακτιβιστής κατά της γήρανσης Bryan Johnson πυροδοτεί διαμάχη με τη φωτογραφία του – «Το iPhone δεν με αναγνωρίζει»

Ο μεγιστάνας και ακτιβιστής κατά της γήρανσης Bryan Johnson έχει πυροδοτήσει ακόμη περισσότερη διαμάχη αφού μοιράστηκε μια εικόνα του προσώπου του. Αστειευόμενος ότι ακόμη και το iPhone του είχε μπερδευτεί σχετικά με το ποιος ήταν, ο κ. Johnson μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες του που τραβήχτηκαν τα τελευταία χρόνια.

Αλλά –όπως συμβαίνει με πολλές από τις δηλώσεις του Johnson– η φαινομενικά απλή ανάρτηση εξαπέλυσε έναν χείμαρρο απαντήσεων. «Τι γεννά ισχυρότερες απόψεις: το πρόσωπό μου ή η άμβλωση;» έγραψε σε επόμενο tweet.

Even my Face ID is confused. I’m transitioning… pic.twitter.com/6AU5mtU5j6

— Zero /dd (@bryan_johnson) April 9, 2024