Bryan Johnson: Το νέο πρόσωπο του μεγιστάνα που θέλει να νικήσει τον χρόνο – Το αποκαλεί «Project Baby Face»

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας και Αμερικανός επιχειρηματίας Bryan Johnson ξοδεύει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για να αναστρέψει τον χρόνο στο σώμα του ώστε να λειτουργεί σαν αυτό ενός 18χρονου και επιδεικνύει το νέο του «baby face».

Ο εκατομμυριούχος ξεκίνησε το έργο του πριν από 10 μήνες και το ονόμασε «Project Baby Face», μια κωδική ονομασία για μια διαδικασία που περιστρέφεται γύρω από την αντιγήρανση του προσώπου του με ακραίες τεχνικές ευεξίας.

Τώρα μοιράστηκε μια ενημέρωση για τη συνεχιζόμενη μεταμόρφωσή του. Μοιράζοντας μια καθρέφτη selfie του στο X, ο Bryan έγραψε: «Έγινα αδύνατος τον πρώτο χρόνο του Blueprint και έχασα πολύ όγκο στο πρόσωπο. Ξεκινήσαμε το Project Baby Face πριν από 10 μήνες. ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΜΕ?”.

I got really skinny the first year of Blueprint and lost a lot of facial volume. We started Project Baby Face 10 months ago. How are we doing? https://t.co/BGomokJu6W pic.twitter.com/nSslhfJYNo

