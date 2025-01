Bryan Johnson: Ο γκουρού της αντιγήρανσης σταμάτησε το φάρμακο που λάμβανε για χρόνια λόγω… ρυτίδων

Ο γκουρού της αντιγήρανσης Bryan Johnson, ο οποίος παίρνει 54 χάπια για πρωινό, πρόσφατα ανακάλυψε μια ρυτίδα παρά την σχολαστική ρουτίνα του για την αποφυγή της γήρανσης.

Κάθε δύο εβδομάδες, ο 47χρονος εκατομμυριούχος καταναλώνει 13 χιλιοστόγραμμα του ανοσοκατασταλτικού ραπαμυκίνη, το οποίο λαμβάνουν οι ασθενείς που έχουν κάνει μεταμόσχευση για να αποτρέψουν την απόρριψη οργάνων.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ δεν έχει εγκρίνει τη ραπαμυκίνη για θεραπεία κατά της γήρανσης, αλλά οι γιατροί τη συνταγογραφούν επειδή έχει αποδειχθεί ότι παρατείνει την υγιή διάρκεια ζωής των ποντικών.

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για αυτόν, “Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever“, ο Johnson αποκάλεσε τη ρουτίνα του “το πιο επιθετικό πρωτόκολλο ραπαμυκίνης από οποιονδήποτε στον κλάδο”. Αλλά λίγο καιρό μετά το γύρισμα, ομολόγησε ότι είχε σταματήσει να παίρνει ραπαμυκίνη — και ότι μπορεί να είχε κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

«Το δέχομαι γιατί υπάρχουν πιθανώς κάποια οφέλη μακροζωίας», λέει ο Τζόνσον στην ταινία.

«Είναι το είδος του πράγματος στην κοινότητα μακροζωίας για το οποίο οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι», συνέχισε. «Έξω από την κοινότητα της μακροζωίας, είναι ακόμα κάπως τρελό, όπως αν πείτε, “Ναι, παίρνω ένα ανοσοκατασταλτικό φάρμακο”. Ο κόσμος αντιδρά… “Λοιπόν, αυτό είναι παράξενο και γιατί θα το έκανες ποτέ αυτό;”».

Ο Τζόνσον είπε ότι πειραματίστηκε με τη ραπαμυκίνη για σχεδόν πέντε χρόνια, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Παραδέχτηκε τον Νοέμβριο ότι απέρριψε το αντικαρκινικό φάρμακο από την αυστηρή ρουτίνα του.

«Έχω δοκιμάσει διάφορα πρωτόκολλα ραπαμυκίνης, συμπεριλαμβανομένων εβδομαδιαίων (5, 6 και 10 mg δόσεων), ανά δύο (13 mg) και εναλλασσόμενα εβδομαδιαία (6/13 mg) για τη βελτιστοποίηση της αναζωογόνησης και τον περιορισμό των παρενεργειών», δήλωσε ο Johnson στο X.

