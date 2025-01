Bryan Johnson: Σάλος με τον γκουρού της αντιγήρανσης – Το «πείραμα» με τον γιο του και τα προσωπικά… νυχτερινά δεδομένα

Ο 47χρονος Bryan Johnson, μεγιστάνας της τεχνολογίας και βιοχάκερ, γνωστός για την προσπάθειά του να αντιστρέψει τη διαδικασία της γήρανσης, προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο με το πιο πρόσφατο και αμφιλεγόμενο πείραμά του, καθώς έδωσε στους ακολούθους του πολύ περισσότερες… πληροφορίες απ’ ό,τι θα ήθελαν.

Την Τετάρτη, μέσω του X, ανακοίνωσε ότι συνέλεξε δεδομένα σχετικά με τις «νυχτερινές στύσεις» του 19χρονου γιου του, Talmage Johnson, συγκρίνοντάς τα με τα δικά του και αποκαλύπτοντας ότι η διάρκεια του γιου του ήταν «δύο λεπτά μεγαλύτερη».

Ο Bryan Johnson, δημοσίευσε ακόμη και τα δεδομένα που δείχνουν τη σύγκριση της διάρκειας των στύσεών τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ανάρτηση και το «πείραμα» του Bryan Johnson προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους χρήστες των social media, καθώς θεωρήθηκε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του γιου του.

Στη δημοσίευσή του έγραψε: «Δεδομένα νυχτερινών στύσεων από τον 19χρονο γιο μου, Talmage Johnson, και εμένα. Η διάρκειά του είναι δύο λεπτά μεγαλύτερη από τη δική μου. Μεγαλώστε παιδιά να στέκονται όρθια, να είναι σταθερά και ευθυτενή».

Nighttime erection data from my 19-year-old son, @talmagejohnson_, and me. His duration is two minutes longer than mine.

Raise children to stand tall, be firm, and be upright. pic.twitter.com/ruIYyPMrUC

— Bryan Johnson /dd (@bryan_johnson) January 22, 2025