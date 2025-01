ΗΠΑ: Ο Τραμπ υποβαθμίζει την κριτική που άσκησε ο Μασκ στο megadeal Τεχνητής Νοημοσύνης – «Απλώς μισεί έναν από τους ανθρώπους στη συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν, που είχε ως φόντο το κολοσσιαίο έργο Τεχνητής Νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε ανακοινώσει ο ίδιος την Τρίτη.

Ενώ ο Τραμπ παρουσιάσει αυτό το σχέδιο μαζικών ιδιωτικών επενδύσεων ως «επαναστατική πρωτοβουλία», τα αιχμηρά σχόλια του Μασκ έριξαν σκιά στις φιλοδοξίες της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας προσωπικές έριδες και αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του σχεδίου.

Ο Μασκ υπονόμευσε την ανακοίνωση του Τραμπ για το έργο A.I., εκφράζοντας αμφιβολίες μέσω της πλατφόρμας X σχετικά με το αν οι εταιρείες που συμμετέχουν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να το χρηματοδοτήσουν. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι τα σχόλια του Μασκ αποτελούν απλώς θέμα προσωπικής αντιπάθειας και όχι ένδειξη αμφισβήτησης της βιωσιμότητας του έργου.

«Όχι, μισεί ένα από τα άτομα», είπε ο Τραμπ, προφανώς αναφερόμενος στον Άλτμαν.

«Έχω μιλήσει με τον Έλον, αλλά έχω μιλήσει με όλους, στην πραγματικότητα. Τα άτομα που συμμετέχουν στη συμφωνία είναι πολύ, πολύ έξυπνοι άνθρωποι – αλλά ο Έλον, έναν από αυτούς τυχαίνει να τον μισεί. Αλλά κι εγώ έχω ορισμένα άτομα που μισώ».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τη νέα γιγαντιαία επένδυση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία συμμετέχουν η OpenAI του Άλτμαν, η Oracle και η Softbank, ο Μασκ έγραψε στην πλατφόρμα X: «Δεν έχουν στην πραγματικότητα τα χρήματα. Η SoftBank έχει εξασφαλίσει πολύ λιγότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ξέρω με σιγουριά».

SoftBank has well under $10B secured. I have that on good authority.

«Κάνετε λάθος, όπως πιθανόν γνωρίζετε», απάντησε ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, μέσω του X και πρότεινε στον Μασκ «να έρθει να επισκεφθεί την πρώτη εγκατάσταση που κατασκευάζεται».

«Συνειδητοποιώ ότι αυτό που είναι καλό για τη χώρα δεν είναι πάντα καλό για τις εταιρείες σας, όμως ελπίζω ότι στον νέο ρόλο σας θα δίνετε προτεραιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες», συνέχισε ο Σαμ Άλτμαν.

wrong, as you surely know.

want to come visit the first site already under way?

this is great for the country. i realize what is great for the country isn’t always what’s optimal for your companies, but in your new role i hope you’ll mostly put 🇺🇸 first.

— Sam Altman (@sama) January 22, 2025