Η Κροατία παρέλαβε Bradley από τις ΗΠΑ – Στασιμότητα στην Ελλάδα

Η Κροατία κατάφερε μέσα σε χρόνο – ρεκόρ να αποκτήσει μέσω EDA από τις ΗΠΑ 89 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ) Bradley και να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό τους σε εργοστάσιο της χώρας. Στην Ελλάδα, που υποτίθεται ότι ειδικά μετά τη λίστα Μπλίνκεν άνοιξε διάπλατα ο δρόμος, το πρόγραμμα προμήθειας Bradley βρίσκεται σε στασιμότητα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Κροατία μπαίνει σε τροχιά ένταξης των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (TOMA) Bradley.

Στo στρατόπεδο της «132ης Ταξιαρχίας του Κροατικού Στρατού» στο Našice, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης των πρώτων οχημάτων Πεζικού Bradley στον Κροατικό Στρατό.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας, Ivan Anušić, συμμετείχε σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2025, στο στρατόπεδο της «132ης ταξιαρχίας του Κροατικού Στρατού» στο Našice, στην τελετή παράδοσης των οχημάτων ΤΟΜΑ Bradley M2A2 ODS. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Κροατίας έχουν παραλάβει τα πρώτα 4 από τα συνολικά 89 οχήματα Bradley, τα οποία αποτελούν αντικείμενο δωρεάς (EDA), από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με την ευκαιρία αυτή, ο υπουργός Άμυνας Anušić, επεσήμανε ότι η Δημοκρατία της Κροατίας έχει φτάσει το ποσό του 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες φέτος, κάτι που είναι μια υποχρέωση που η Κροατία έχει αναλάβει ως μέλος του ΝΑΤΟ και τόνισε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας θα συνεχίσει να δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τα μέλη των Κροατικών ενόπλων δυνάμεων και του συστήματος στο σύνολό του.

Η συνεργασία μεταξύ των Κροατικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας με την Πρεσβεία των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της προμήθειας οχημάτων Bradley, ελικοπτέρων Black Hawk και πυραυλικών συστημάτων HIMARS.

«Θα συνεχίσουμε να εξοπλίζουμε και να εκσυγχρονίζουμε τις Κροατικές Ένοπλες Δυνάμεις και να αυξάνουμε το επίπεδο υπηρεσιών των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για το προσωπικό και για τις Ένοπλες Δυνάμεις στο σύνολό τους», δήλωσε ο Υπουργός και ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Δημοκρατία της Κροατίας, Nathalie Rayes, για όλα όσα έχει κάνει και επιτύχει το προηγούμενο διάστημα σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας.

«Η άριστη συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας με την Πρεσβεία των ΗΠΑ και το Υπουργείο Άμυνας, οδήγησε στην υλοποίηση της προμήθειας οχημάτων Bradley, ελικοπτέρων Black Hawk και του πυραυλικού συστήματος HIMARS, γεγονός που κατέστησε τις Κροατικές Ένοπλες Δυνάμεις αυτό που πρέπει να είναι – μια σύγχρονη, ικανή και ισχυρή ένοπλη δύναμη ως μέλος του ΝΑΤΟ», κατέληξε ο Υπουργός Άμυνας.

“Με όλες αυτές τις προμήθειες, η Κροατία φτάνει το 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες. Από αυτό το 2%, τουλάχιστον το 20% αφορά την υποχρέωση των επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και η Κροατία έχει φτάσει το 29%», εξήγησε ο υπουργός Anušić, προσθέτοντας: «Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας. Προγραμματίζουμε μεγάλες προμήθειες για τις Κροατικές Ένοπλες Δυνάμεις, προκειμένου να φτάσουμε, ελπίζουμε, το 3% του ΑΕΠ στο εγγύς μέλλον για τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των Κροατικών Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε ο υπουργός Anušić.

Εξοπλισμοί

“Η άφιξη των οχημάτων Bradley στις Κροατικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύει όχι μόνο τις αμυντικές τους δυνατότητες, αλλά και τη συλλογική δύναμη της Κροατίας ως μέλος του ΝΑΤΟ”, δήλωσε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Δημοκρατία της Κροατίας, Nathalie Rayes.

“Αυτή η στιγμή είναι ένα ισχυρό σύμβολο της αυξανόμενης φιλίας και συνεργασίας μεταξύ του κροατικού και του αμερικανικού λαού”, πρόσθεσε.

Στο τέλος, είπε ότι πέρυσι είδαμε μεγάλη πρόοδο στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, επειδή η Κροατία απέκτησε ελικόπτερα Black Hawk, το πυραυλικό σύστημα Himars και τώρα οχήματα ΤΟΜΑ Bradley, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη στρατηγική συμμαχία.

“Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Κροατίας να επιτύχει τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ να διαθέσει το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα. Αυτό είναι ένα βασικό επίτευγμα που τοποθετεί την Κροατία ως αξιόπιστο μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε συνεργασία και φιλία, έτσι ώστε μαζί να μπορούμε να είμαστε ισχυρότεροι, ασφαλέστεροι και πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος», δήλωσε η Πρέσβης των ΗΠΑ.

Τα Bradley M2A2 ODS

Τα οχήματα πεζικού Bradley M2A2 ODS αποτελούν αντικείμενο δωρεάς από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία υπογράφηκε η συμφωνία στα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Από τα 89 οχήματα που δωρήθηκαν ως EDA, 62 οχήματα έχουν ανατεθεί να τεθούν σε λειτουργική κατάσταση, η οποία πραγματοποιείται στην εταιρεία Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. (ĐĐSV) στο Slavonski Brod. Συνολικά 44 οχήματα παραδόθηκαν στο ĐĐSV, 8 από τα οποία τέθηκαν σε επιχειρησιακή κατάσταση το 2024 και τα οποία θα παραδοθούν στο 1ο Τεθωρακισμένο Μηχανοκίνητο Τάγμα Sokolovi, της Τεθωρακισμένης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Φρουρών του Κροατικού Στρατού τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Τα πρώτα 4 έχουν επανέλθει σε λειτουργική κατάσταση και τα υπόλοιπα τέσσερα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Αυτά τα οκτώ οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μηχανικών και μόνιμων μελών του πληρώματος του οχήματος Bradley M2A2 ODS.

Τέσσερα από τα οκτώ οχήματα χρησιμοποιούνται στο χώρο εκπαίδευσης του εργοστασίου Kindrovo για εκπαίδευση μηχανικών (FLMNET – Field Level Maintenance New Equipment Training). Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης – 12 μηχανικοί – πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2024 και ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Μαρτίου 2025. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της BAE Systems και συνολικά 48 μηχανικοί θα εκπαιδευτούν σε τέσσερις κύκλους.

Τα υπόλοιπα τέσσερα οχήματα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης νέου εξοπλισμού χειριστή (OPNET), ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 12 Μαρτίου 2025. Η εκπαίδευση ξεκινά με την παραλαβή του οχήματος στους στρατώνες της «132ης Ταξιαρχίας του Κροατικού Στρατού» στο Našice και η εκπαίδευση διεξάγεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της εταιρείας BAE Systems.

Οι παραδόσεις των υπόλοιπων οχημάτων μάχης πεζικού Bradley M2A2 ODS στο τάγμα Falcons θα πραγματοποιηθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026 και ο στόχος είναι όλα τα οχήματα να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε επιχειρησιακή κατάσταση λειτουργίας μέχρι το τέλος του 2026.

Η Ελλάδα

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι προσπάθησαν να τορπιλίσουν το πρόγραμμα δωρεάν παραχώρησης αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ, όπως αποκαλύψαμε στο enikos.gr τον περασμένο Νοέμβριο, ο Στρατός Ξηράς ανοίγει λογαριασμό με τις ΗΠΑ για τα Bradley καταφέρνοντας να βρει τελικά 164 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ) για να εξοπλίσει αρχικά 4 Τάγματα. Βάσει της λίστας Μπλίνκεν, οι ΗΠΑ παραχωρούν στην Ελλάδα 62 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ) Bradley M2A2.

Όπως είχαμε αναλυτικά γράψει στο enikos.gr κλιμάκιο του Στρατού που μετέβη στις ΗΠΑ εντόπισε τα 62 αυτά οχήματα που βρίσκονται σε σχεδόν άριστη κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται κατά 90% επιχειρησιακά.

Παράλληλα, μέσω της κατασκευάστριας ΒΑΕ, που θα αναλάβει και το κόστος επιχειρησιακής τους επαναφοράς, δόθηκε προσφορά για επιπλέον 102 Bradley, τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς μακράς αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για την επαναφορά και αυτών σε επιχειρησιακή κατάσταση απαιτείται μεγάλο χρηματικό ποσό.

Πρόκειται για μέρος από παρτίδα περίπου 500 Bradley, από τα οποία έχει μείνει μόνο το σκάφος και για την επαναφορά στην επιχειρησιακή τους κατάσταση χρειάζονται αρκετά χρήματα. Όπως εξηγούσε ειδικός στο enikos.gr , τα σκάφη των ΤΟΜΑ με τις θωρακίσεις τους είναι σε άψογη κατάσταση, κάτι που αποτελεί το Α και το Ω όταν πρόκειται να προμηθευτεί κάποιος τέτοιου είδους στρατιωτικό υλικό.

Εδώ, λόγω άστοχων χειρισμών του Ελληνικού Στρατού αλλά και του Στρατού των ΗΠΑ, η διαπραγμάτευση κατέληξε στα 8 εκατ. ευρώ ανά μονάδα, που καθιστούσε την προσφορά ασύμφορη. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr , βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ νέα LOR η απάντηση της οποίας αναμένεται ως τα τέλη Νοεμβρίου, με τιμή προσφοράς περίπου τα 4 εκατ. ανά μονάδα ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη και για τα 62. Έτσι είναι πιθανό να κλείσει η συμφωνία για 164 Bradley.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις παραχώρησης – παραλαβής μεταχειρισμένου αμυντικού υλικού, έτσι και με τα Bradley η απόκτησή τους θα γίνει μέσω της μεθόδου «όπου βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται» (as is where is), με την χώρα μας να αναλαμβάνει το κόστος επισκευής – αναβάθμισης και μεταφοράς.

Ωστόσο, αν κι έχουν περάσει 2 μήνες, ορισμένοι κύκλοι στο ελληνικό πεντάγωνο συνεχίζουν να τορπιλίζουν το πρόγραμμα προμήθειας, προτάσσοντας ως καλύτερη εναλλακτική την αγορά ολοκαίνουριων ΤΟΜΑ.