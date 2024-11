Εξελίξεις στο πρόγραμμα των Bradley από τις ΗΠΑ

Εξελίξεις στο πρόγραμμα παραχώρησης των 62 Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης, Bradley, από τις ΗΠΑ, βάσει της λίστας Μπλίνκεν αλλά και νέα προσφορά για την προμήθεια επιπλέον 102 οχημάτων, αποκαλύπτει το enikos.gr.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι προσπάθησαν να τορπιλίσουν το πρόγραμμα δωρεάν παραχώρησης αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ, ο Στρατός Ξηράς ανοίγει λογαριασμό με τις ΗΠΑ καταφέρνοντας να βρει τελικά 164 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ) για να εξοπλίσει αρχικά 4 Τάγματα. Βάσει της λίστας Μπλίνκεν, οι ΗΠΑ παραχωρούν στην Ελλάδα 62 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ) Bradley M2A2.

Όπως είχαμε αναλυτικά γράψει στο enikos.gr κλιμάκιο του Στρατού που μετέβη στις ΗΠΑ εντόπισε τα 62 αυτά οχήματα που βρίσκονται σε σχεδόν άριστη κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται κατά 90% επιχειρησιακά.

Παράλληλα, μέσω της κατασκευάστριας ΒΑΕ, που θα αναλάβει και το κόστος επιχειρησιακής τους επαναφοράς, δόθηκε προσφορά για επιπλέον 102 Bradley, τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς μακράς αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για την επαναφορά και αυτών σε επιχειρησιακή κατάσταση απαιτείται μεγάλο χρηματικό ποσό.

Πρόκειται για μέρος από παρτίδα περίπου 500 Bradley, από τα οποία έχει μείνει μόνο το σκάφος και για την επαναφορά στην επιχειρησιακή τους κατάσταση χρειάζονται αρκετά χρήματα. Όπως εξηγούσε ειδικός στο enikos.gr, τα σκάφη των ΤΟΜΑ με τις θωρακίσεις τους είναι σε άψογη κατάσταση, κάτι που αποτελεί το Α και το Ω όταν πρόκειται να προμηθευτεί κάποιος τέτοιου είδους στρατιωτικό υλικό.

Εδώ, λόγω άστοχων χειρισμών του Ελληνικού Στρατού αλλά και του Στρατού των ΗΠΑ, η διαπραγμάτευση κατέληξε στα 8 εκατ. ευρώ ανά μονάδα, που καθιστούσε την προσφορά ασύμφορη. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ νέα LOR η απάντηση της οποίας αναμένεται ως τα τέλη Νοεμβρίου, με τιμή προσφοράς περίπου τα 4 εκατ. ανά μονάδα ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη και για τα 62. Έτσι είναι πιθανό να κλείσει η συμφωνία για 164 Bradley.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις παραχώρησης – παραλαβής μεταχειρισμένου αμυντικού υλικού, έτσι και με τα Bradley η απόκτησή τους θα γίνει μέσω της μεθόδου «όπου βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται» (as is where is), με την χώρα μας να αναλαμβάνει το κόστος επισκευής – αναβάθμισης και μεταφοράς.

Με αυτόν τον τρόπο οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ουκ ολίγα οπλικά συστήματα, που πραγματικά έχουν κάνει τη διαφορά. Όπως τα ελικόπτερα KIOWA, τα θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης Μ1117, τα πλοία Island, τα MARK-V των «σκιών του Αιγαίου», αλλά και μεταχειρισμένα Chinook 47D έναντι συμβολικού ποσού. Οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακά η μόνη σύμμαχος χώρα που παραχωρεί στην Ελλάδα και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες αμυντικό υλικό, έστω και στην κατάσταση που τα παραχωρεί. Αλλά υπάρχουν άλλες χώρες από τις οποίες η Ελλάδα έχει αγοράσει πανάκριβα οπλικά συστήματα και δεν της έχουν δώσει ούτε μεταχειρισμένη… βίδα.