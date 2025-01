Έλον Μασκ εναντίον όλων: Αμφισβητεί τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη που ανακοίνωσε ο Τραμπ – Έντονη κόντρα με τη Wikipedia για τον αμφιλεγόμενο χαιρετισμό

Ο Έλον Μασκ επέκρινε χθες, Τετάρτη, το σχέδιο για μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη που είχε παρουσιασθεί την προηγουμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι εταίροι αυτής της νέας κοινής επιχείρησης «δεν έχουν τα χρήματα» για να το χρηματοδοτήσουν, κάτι που αμφισβήτησε ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε μια κοινή εταιρεία με την ονομασία Stargate, η οποία προβλέπει να διαθέσει «τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια» σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη Stargate μετέχουν η εξειδικευμένη στο «cloud» Oracle, η γιγάντια ιαπωνική εταιρεία επενδύσεων SoftBank και η εταιρεία γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI (ChatGPT). Μεταξύ των χρηματοδοτών του σχεδίου είναι επίσης το επενδυτικό ταμείο MGX, που υποστηρίζεται από τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο επικεφαλής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον διευκρίνισε πως η κοινή επιχείρηση «θα αρχίσει να διαθέτει αμέσως 100 δισεκατομμύρια δολάρια», με στόχο να φθάσει συνολικά μέσα σε τέσσερα χρόνια τα 500 δισεκατομμύρια.

Η αντίδραση του Μασκ

«Δεν έχουν τα χρήματα» για να χρηματοδοτήσουν αυτό το πρόγραμμα, υποστήριξε χθες, Τετάρτη, από το λογαριασμό του στο X ο Έλον Μασκ.

«Η SoftBank δεν έχει εξαφαλισμένα παρά 10 δισεκατομμύρια δολάρια», υποστήριξε προσθέτοντας: «Το ξέρω από καλή πηγή».

SoftBank has well under $10B secured. I have that on good authority. — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2025



Ο επικεφαλής της Tesla δαπάνησε από την τσέπη του 277 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του ανέθεσε την αποστολή να περικόψει τις δημόσιες δαπάνες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στην αντεπίθεση ο Σαμ Άλτμαν

«Κάνετε λάθος, όπως πιθανόν γνωρίζετε», απάντησε σύντομα ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, μέσω του X και πρότεινε στον Μασκ «να έρθει να επισκεφθεί την πρώτη εγκατάσταση που κατασκευάζεται».

«Συνειδητοποιώ ότι αυτό που είναι καλό για τη χώρα δεν είναι πάντα καλό για τις εταιρείες σας, όμως ελπίζω ότι στο νέο ρόλο σας θα δίνετε προτεραιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες», συνέχισε ο Σαμ Άλτμαν.

wrong, as you surely know. want to come visit the first site already under way? this is great for the country. i realize what is great for the country isn’t always what’s optimal for your companies, but in your new role i hope you’ll mostly put 🇺🇸 first. — Sam Altman (@sama) January 22, 2025



Ο Έλον Μασκ, ο οποίος είναι εκ των συνιδρυτών της OpenAI, καταφέρεται τακτικά εναντίον του Σαμ Άλτμαν, τον οποίο κατηγορεί κυρίως ότι έχει παρεκκλίνει από την αρχική αποστολή της εταιρείας, που ήταν επικεντρωμένη σε μια ορθολογική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την πλευρά της, η SoftBank, ερωτηθείσα σήμερα από το Γαλλικό Πρακτορείο, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο και παρέπεμψε στην ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσε χθες.

Η μετοχή της SoftBank συνέχισε να καταγράφει άνοδο στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, 6% έως σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα), αφού είχε κερδίσει περίπου 10% χθες, Τετάρτη.

Ο Έλον Μασκ συμμετέχει και ο ίδιος στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι εταιρείες που ελέγχει, κυρίως η Tesla, έχουν κάνει μαζικές επενδύσεις σ’ αυτό τον τομέα. Η εταιρεία του γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, η xAI, την οποία λάνσαρε το 2023, θέλει να κατασκευάσει ένα «γιγάντιο εργοστάσιο υπολογισμού» σε έναν πρώην βιομηχανικό χώρο στο Μέμφις του Τενεσί.

Η κόντρα με τη Wikipedia

Αιτία της αντιπαράθεσης μεταξύ Μασκ και Wikipedia, είναι η χειρονομία του πρώτου στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ, όταν χαιρέτησε το πλήθος σηκώνοντας το δεξί του χέρι με τρόπο που θύμισε τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Elon Musk is upset that Wikipedia is reporting that @elonmusk did a Nazi salute at President Donald Trump’s inauguration rally. I have never seen anyone salute an audience in this manner other than when I am watching a documentary on Nazi Germany. https://t.co/IfbEMw2ps2 pic.twitter.com/7HW8EqAwuK — Ezequiel Aguilar (@IAmMisterEazy) January 22, 2025



Από την Τετάρτη η χειρονομία αυτή, που έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολίων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, έχει προστεθεί στη βιογραφία του Μασκ στη Wikipedia, όπως και στη σελίδα που αφορά στον ναζιστικό χαιρετισμό.

Στη σελίδα του Μασκ διευκρινίζεται ότι η χειρονομία «θεωρήθηκε από έναν αριθμό παρατηρητών ναζιστικός χαιρετισμός», όμως προσθέτει πως ο δισεκατομμυριούχος το αρνήθηκε.

Αυτό δεν εμπόδισε τον Μασκ να κατηγορήσει τη Wikipedia ότι επαναλαμβάνει «την προπαγάνδα» των παραδοσιακών Μέσων Ενημέρωσης, έναν από τους αγαπημένους του στόχους. Ζήτησε μάλιστα από τους υποστηρικτές του να πάψουν να κάνουν δωρεές στη Wikipedia.

Since legacy media propaganda is considered a “valid” source by Wikipedia, it naturally simply becomes an extension of legacy media propaganda! https://t.co/lwQlM51FRX — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025



«Γεγονότα» και όχι προπαγάνδα, απάντησε ο ιδρυτής της διάσημης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, Τζίμι Γουέιλς, στο Χ. «Ο Έλον δεν είναι χαρούμενος που η Wikipedia δεν είναι προς πώληση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εξαγορά το 2022 του Χ από τον δισεκατομμυριούχο προς 44 δισεκ. δολάρια.

I think Elon is unhappy that Wikipedia is not for sale. I hope his campaign to defund us results in lots of donations from people who care about the truth. If Elon wanted to help, he’d be encouraging kind and thoughtful intellectual people he agrees with to engage.… https://t.co/qZ8TJ08V3L — Jimmy Wales (@jimmy_wales) January 21, 2025



Τη Wikipedia διαχειρίζεται το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Wikimedia Foundation και δηλώνει ότι είναι ένα από τα τελευταία σύμβολα του ιδεαλισμού των αρχών του διαδικτύου, καθώς δίνει τον λόγο στους χρήστες του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ