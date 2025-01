ΗΠΑ: Συνεχίζεται η εκστρατεία Τραμπ κατά της ποικιλομορφίας – Προτρέπει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να γίνουν πληροφοριοδότες

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε την Τετάρτη σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, καλώντας τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να αναφέρουν μεταξύ τους ή ακόμη και τα τμήματα στα οποία εργάζονται, τυχόν υποψίες για ενεργά προγράμματα Diversity, Equity,Inclusion and Accessibility/DEIA (Ποικιλομορφία, ισότητα, συμπερίληψη και προσβασιμότητα), με σκοπό να εντοπίσουν κάθε προσπάθεια απόκρυψης τέτοιων προγραμμάτων.

Οι υπάλληλοι της κυβέρνησης έλαβαν σχετικά emails την Τετάρτη, στα οποία προειδοποιούνταν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες αν δεν αναφέρουν συναδέλφους τους που εργάζονται σε θέσεις που αφορούν προγράμματα DEIA, τα οποία πιθανόν να μην έχουν παρατηρηθεί από τις αρμόδιες Αρχές που εποπτεύουν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

«Γνωρίζουμε τις προσπάθειες ορισμένων στον κυβερνητικό τομέα να αποκρύψουν αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη ή ασαφή γλώσσα», ανέφεραν τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στάλθηκαν στους υπαλλήλους της κυβέρνησης και είδε το NBC News.

Got an email from Trump’s acting NASA Administrator. Outreach & collaboration with underrepresented communities has been labeled “wasteful,” “shameful,” & “harmful.” Programs are being shut down. We’re even being told to report colleagues on DEIA issues—or face “consequences” 💔 pic.twitter.com/EH7XPPmdkx

— Dr Renato Braghiere (@RenatoBraghiere) January 23, 2025