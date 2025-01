Ο «τυφώνας» Τραμπ σαρώνει τα πάντα: Ακύρωσε 78 διατάγματα του Μπάιντεν

Σειρά άμεσων σαρωτικών δράσεων, με την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την ορκωμοσία του ως 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ήδη ακύρωσε 78 διατάγματα της κυβέρνησης Μπάιντεν, απέσυρε τη χώρα από τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για δεύτερη φορά από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, ενώ απένειμε χάρη στους καταδικασμένους για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Λίγο νωρίτερα, ο Aμερικανός νέος πρόεδρος ανήγγειλε πως θα ασκούσε το δικαίωμά του και θα απένειμε χάρη στους «ομήρους» αυτούς την πρώτη ημέρα της θητείας του, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά. «Αυτό είναι για την 6η Ιανουαρίου, για τους ομήρους, περίπου 1.500 άνθρωποι θα λάβουν πλήρη χάρη», τόνισε υπογράφοντας το εκτελεστικό διάταγμα στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως προβλέπει μετατροπή των ποινών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγγειλε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα, αλλά και στον τομέα της ενέργειας και επιβολή δασμών σε ξένες χώρες, αρχίζοντας από Μεξικό και Καναδά.

Δεσμεύτηκε να πάρει πίσω τη Διώρυγα του Παναμά και να αλλάξει το όνομα του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής» καθώς και ότι η κυβέρνηση του θα αναγνωρίζει πλέον μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό.

Μιλώντας για τους δασμούς ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι καμία χώρα πια δεν θα μας εκμεταλλεύεται, «η εποχή της παρακμής για την Αμερική τελείωσε». Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα δημιουργήσει τον πιο ισχυρό στρατό του κόσμου και “θα μετράμε την επιτυχία μας όχι από τους πολέμους που κερδίζουμε, αλλά από αυτούς που τελειώνουμε και από αυτούς στους οποίους δεν εμπλεκόμαστε. Θα είμαι ένας ειρηνοποιός, ένας πρόεδρος που ενώνει“, είπε.

