ΗΠΑ: Όλα όσα έγιναν στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ – Η ομιλία για την «χρυσή εποχή», η Silicon Valley σε πρώτο πλάνο και ο «σωτήρας» του έθνους

Σε μια τελετή ορκωμοσίας που ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητά της, μεταξύ άλλων λόγω του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε, ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε ως 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, μαζί με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς.

Η Ροτόντα του Καπιτωλίου, γεμάτη από κορυφαίες πολιτικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε το σκηνικό για την έναρξη μιας προεδρίας που υποσχέθηκε ριζικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, με τον ίδιο τον Τραμπ να κηρύσσει την απαρχή μιας «νέας χρυσής εποχής» για τη χώρα.

«Η επιστροφή του Βασιλιά», έγραψε ο Έλον Μασκ στην πλατφόρμα Χ, λίγο μετά την τελετή ορκωμοσίας.

The Return of the King pic.twitter.com/CjaRrXH7k9

