Ντόναλντ Τραμπ: Απένειμε χάρη σε 23 πρόσωπα που διώκονταν εξαιτίας διαδηλώσεων κατά της άμβλωσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη (23/1) μπροστά στον Τύπο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απένειμε χάρη σε 23 πρόσωπα τα οποία αντιμετώπισαν ποινικές διώξεις επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της άμβλωσης. Τα πρόσωπα αυτά «δεν έπρεπε να είχαν διωχθεί», δήλωσε προσθέτοντας «είναι μεγάλη τιμή που το υπογράφω αυτό».

Η απόφαση ανακοινώθηκε την παραμονή προγραμματισμένης κινητοποίησης κατά της άμβλωσης στην Ουάσιγκτον, που βαφτίστηκε «Πορεία υπέρ της ζωής».

Ο 78χρονος δισεκατομμυριούχος σκοπεύει, σύμφωνα με τον Τύπο, να συμμετάσχει μέσω βιντεοσύνδεσης. Ο αντιπρόεδρος του Τζ. Ντ. Βανς αναμένεται να είναι παρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να παραμείνει κατά την προεκλογική του εκστρατεία εσκεμμένα αόριστος για το ζήτημα —καυτή πατάτα από πολιτική σκοπιά— του δικαιώματος στην άμβλωση.

TRUMP: “They should not have been prosecuted… Ridiculous.”

23 free! President Donald Trump signs pardon in Oval office for 23 pro-life imprisoned abortion protestors. pic.twitter.com/x5sK9aCnsj

