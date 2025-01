Ντόναλντ Τραμπ: Διατάσσει να αποχαρακτηριστούν τα αρχεία για τις δολοφονίες Κένεντι και Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ

Στο να αποχαρακτηρίσει τα υπόλοιπα ομοσπονδιακά αρχεία που σχετίζονται με τις δολοφονίες του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του αδελφού του και υποψήφιου προέδρου Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του εμβληματικού εκπροσώπου των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, στοχεύει το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο επανεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (23/1).

Το εν λόγω διάταγμα συγκαταλέγεται σε μια σειρά εκτελεστικών μέτρων που έλαβε άμεσα ο Τραμπ την πρώτη εβδομάδα της δεύτερης θητείας του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ νωρίτερα δήλωσε ότι «όλα θα αποκαλυφθούν». Ο ίδιος είχε υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την επανεκλογή του να δημοσιοποιήσει τις τελευταίες παρτίδες των ακόμη διαβαθμισμένων εγγράφων γύρω από τη δολοφονία του προέδρου Κένεντι στο Ντάλας, η οποία έχει συγκλονίσει για δεκαετίες την κοινή γνώμη.

Σημειώνεται πως ο ίδιος είχε δώσει μια παρόμοια υπόσχεση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αλλά τελικά δεν ενέδωσε και στάθηκε τότε στις εκκλήσεις της CIA και του FBI να κρατήσουν ορισμένα έγγραφα κρυφά.

President Trump signs executive order declassifying files relating to the assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy and Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.

“A lot of people are waiting for this for years. For decades. Everything will be revealed.” pic.twitter.com/LC0qNvQLSr

— CSPAN (@cspan) January 23, 2025