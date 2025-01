ΗΠΑ: Ο Τραμπ εκφράζει την ελπίδα ότι δεν θα πληγούν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (23/1) ότι ελπίζει να αποφευχθούν πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ευχόμενος να κλειστεί «συμφωνία» με την Τεχεράνη, ορκισμένο εχθρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα υποστήριζε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον των εγκαταστάσεων αυτών, απάντησε πως θα συζητήσει το ζήτημα με ανθρώπους «πολύ υψηλού επιπέδου», χωρίς να διευκρινίσει ούτε σε ποιους αναφέρεται, ούτε πότε.

«Θα ήταν αληθινά ευχάριστο αν μπορούσαμε να επιλύσουμε το πρόβλημα χωρίς να περάσουμε στο επόμενο βήμα», είπε. Ο κ. Τραμπ εκφράστηκε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, αφού υπέγραψε διάφορα εκτελεστικά διατάγματα. Είπε πως πρέπει κανείς να «ελπίζει» πως το Ιράν θα «κλείσει συμφωνία» κι αν δεν το κάνει δεν θα υπάρξει κλιμάκωση.

US President Donald Trump:

It would be great if we could solve the problems with Iran without Israel attacking Iran’s nuclear facilities. pic.twitter.com/NuQHOyq6D7

— Current Report (@Currentreport1) January 23, 2025