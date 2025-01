Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε διυλιστήρια της Rozneft έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (24/1), ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τολμηρά το διυλιστήριο πετρελαίου Rosneft στο Ριαζάν της Ρωσίας, 470 χιλιόμετρα από το ουκρανικό μέτωπο.

Οι εικόνες από την φωτιά είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

🔥 Many ‘experts’ claimed Russia would pummel Ukraine during Trump’s inauguration week. Instead, Russia is rather silent—but Ukraine is striking deep into Russian territory.

⚠️ In the past hours, Ukrainian drones boldly hit the Rosneft oil refinery in Ryazan, Russia—470km from… pic.twitter.com/nl9nJbR4Pb

— JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) January 24, 2025