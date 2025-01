Ρωσικό ΥΠΑΜ: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 49 ουκρανικά drones μέσα σε τρεις ώρες

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 49 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σήμερα (23/1), μέσα σε τρεις ώρες, τα περισσότερα εξ αυτών στην περιφέρεια Κουρσκ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Telegram, μεταξύ 19:00-22:00 (ώρα Μόσχας, 18:00-21:00 στην Ελλάδα) καταρρίφθηκαν 37 drones στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, τμήμα της οποίας παραμένει υπό τον έλεγχο ουκρανικών δυνάμεων μετά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση του περασμένου Αυγούστου.

💥 Russia: Oil refinery in Ryazan under attack by Ukrainian drones. pic.twitter.com/uvS995JOqu

— Igor Sushko (@igorsushko) January 23, 2025